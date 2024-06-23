Жесткий ответ Кейна на критику сборной Англии со стороны легенд команды

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на критику игры команды на Евро-2024.

Ряд английских экспертов, ранее выступавших за Англию, недовольны игрой Англии в Германии.

Речь идет о Гари Линекере, Алане Ширере и других бывших игроках Англии.

«Я бы никогда не хотел проявлять неуважение к какому-либо игроку, особенно к игроку, который знает, каково это играть за сборную Англии.

Бывшие игроки, которые сейчас являются экспертами, должны понимать, что сейчас очень трудно не слушать критику, особенно молодым игрокам, которые к этому не привыкли.

Я всегда чувствую, что на экспертах лежит ответственность; я знаю, что они должны быть честными и иметь свое мнение, но на них лежит ответственность как на бывших игроках сборной Англии, на которых равнялись многие игроки. Люди действительно всерьез относятся к их словам и действительно прислушиваются к ним.

У каждого есть свое мнение, но суть в том, что мы как нация ничего не выигрывали долгое, очень долгое время, и многие из этих игроков были частью этого, и они знают, насколько это тяжело.

Это никого не выводит из себя, просто реальность такова, что они знают, как тяжело играть в этих крупных турнирах и как тяжело выступать за Англию.

Я бы никогда не проявил неуважения к бывшим игрокам. Все, что я хотел бы сказать: помните, каково было носить эту футболку и что к вашим словам прислушиваются.

Мы все хотим выиграть крупный турнир, я уверен, они все хотят, чтобы мы выиграли крупный турнир.

Эксперты должны быть настолько полезными, насколько они могут: вселять в ребят уверенность было бы гораздо лучшим способом добиться успеха», – сказал Кейн.