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    • Жесткий ответ Кейна на критику сборной Англии со стороны легенд команды

    Жесткий ответ Кейна на критику сборной Англии со стороны легенд команды

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на критику игры команды на Евро-2024.

    • Ряд английских экспертов, ранее выступавших за Англию, недовольны игрой Англии в Германии.
    • Речь идет о Гари Линекере, Алане Ширере и других бывших игроках Англии.

    «Я бы никогда не хотел проявлять неуважение к какому-либо игроку, особенно к игроку, который знает, каково это играть за сборную Англии.

    Бывшие игроки, которые сейчас являются экспертами, должны понимать, что сейчас очень трудно не слушать критику, особенно молодым игрокам, которые к этому не привыкли.

    Я всегда чувствую, что на экспертах лежит ответственность; я знаю, что они должны быть честными и иметь свое мнение, но на них лежит ответственность как на бывших игроках сборной Англии, на которых равнялись многие игроки. Люди действительно всерьез относятся к их словам и действительно прислушиваются к ним.

    У каждого есть свое мнение, но суть в том, что мы как нация ничего не выигрывали долгое, очень долгое время, и многие из этих игроков были частью этого, и они знают, насколько это тяжело.

    Это никого не выводит из себя, просто реальность такова, что они знают, как тяжело играть в этих крупных турнирах и как тяжело выступать за Англию.

    Я бы никогда не проявил неуважения к бывшим игрокам. Все, что я хотел бы сказать: помните, каково было носить эту футболку и что к вашим словам прислушиваются.

    Мы все хотим выиграть крупный турнир, я уверен, они все хотят, чтобы мы выиграли крупный турнир.

    Эксперты должны быть настолько полезными, насколько они могут: вселять в ребят уверенность было бы гораздо лучшим способом добиться успеха», – сказал Кейн.

    • Англия имеет только один трофей – домашний ЧМ в 1966 году.

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    Источник: The Sun

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