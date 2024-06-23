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    • Форвард Англии ответил на жесткую критику со стороны Линекера

    Форвард Англии ответил на жесткую критику со стороны Линекера

    Нападающий сборной Англии Джаррод Боуэн отреагировал на критику команды со стороны Гари Линекера.

    • Линекера и других английских экспертов не устраивает игра команды на Евро-2024.

    «Не знал, что критика в наш адрес настолько сильная. Линекер вправе на эту критику, ведь сам играл за Англию на высоком уровне.

    Говорят, что играем не очень хорошо. Но это признак хорошей команды – играть не очень, но знать, что точно не потерпишь поражение.

    После двух туров у нас четыре очка. Вокруг столько шума, недовольства, будто у нас ноль очков. Реальность иная: мы возглавляем группу и подходим к последнему матчу группы с пониманием, как его выиграть. Ждем третий тур», – сказал Боуэн.

    • В 3-м туре Англия сыграет со Словенией.
    • Британцы ни разу не брали Евро.

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    Источник: Goal

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