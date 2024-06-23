Форвард Англии ответил на жесткую критику со стороны Линекера

Нападающий сборной Англии Джаррод Боуэн отреагировал на критику команды со стороны Гари Линекера.
- Линекера и других английских экспертов не устраивает игра команды на Евро-2024.
«Не знал, что критика в наш адрес настолько сильная. Линекер вправе на эту критику, ведь сам играл за Англию на высоком уровне.
Говорят, что играем не очень хорошо. Но это признак хорошей команды – играть не очень, но знать, что точно не потерпишь поражение.
После двух туров у нас четыре очка. Вокруг столько шума, недовольства, будто у нас ноль очков. Реальность иная: мы возглавляем группу и подходим к последнему матчу группы с пониманием, как его выиграть. Ждем третий тур», – сказал Боуэн.
- В 3-м туре Англия сыграет со Словенией.
- Британцы ни разу не брали Евро.