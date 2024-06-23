Защитник сборной Испании высказался о выступлении команды на Евро-2024

Испанский футболист Марк Кукурелья поделился своими соображениями по поводу выступления сборной на Евро-2024.

«У нас сейчас отличный период. Против Италии был важный матч. Эти победы придают нам уверенность. Команда может гордиться своей игрой, но нас ждет длинный путь. Пока команда ничего не добилась, выиграны всего две встречи. Наша цель – побеждать до самого конца», – признался Кукурелья.