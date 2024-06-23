Защитник сборной Испании высказался о выступлении команды на Евро-2024

Испанский футболист Марк Кукурелья поделился своими соображениями по поводу выступления сборной на Евро-2024.
«У нас сейчас отличный период. Против Италии был важный матч. Эти победы придают нам уверенность. Команда может гордиться своей игрой, но нас ждет длинный путь. Пока команда ничего не добилась, выиграны всего две встречи. Наша цель – побеждать до самого конца», – признался Кукурелья.
- Во втором туре континентального первенства в Германии Испания сумела обыграть Италию (1:0). Это вторая победа испанского коллектива на турнире. Ранее испанцы разгромили Хорватию (3:0). Теперь в активе дружины Луиса де ла Фуэнте 6 турнирных баллов.
- Этот результат позволяет команде уже досрочно выйти в плей-офф Евро. В третьем туре Испания сыграет с Албанией.
- 25-летний Марк Кукурелья, играющий на позиции крайнего защитника, вышел в основе на матч с Италией. Всего в активе игрока «Челси» 180 игровых минут на турнире. Отметим, что на счету Марка 6 поединков в майке сборной Испании.