Защитник «Аль-Насра»: «Люди предвзято относятся к саудовскому чемпионату, но посмотрите, как играет Канте»

Испанский защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт поделился мнением об отношении к чемпионату Саудовской Аравии.

«Это факт. Люди предвзято относятся к Про-Лиге. Мы все понимаем, что это новый чемпионат. На уровне маркетинга он также постепенно развивается. В будущем эта лига будет выглядеть гораздо более конкурентоспособной. Следует также сказать, что лучшим игроком сборной Франции дважды становился Канте», – высказался Лапорт.