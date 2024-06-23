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    • Защитник «Аль-Насра»: «Люди предвзято относятся к саудовскому чемпионату, но посмотрите, как играет Канте»

    Защитник «Аль-Насра»: «Люди предвзято относятся к саудовскому чемпионату, но посмотрите, как играет Канте»

    Испанский защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт поделился мнением об отношении к чемпионату Саудовской Аравии.

    «Это факт. Люди предвзято относятся к Про-Лиге. Мы все понимаем, что это новый чемпионат. На уровне маркетинга он также постепенно развивается. В будущем эта лига будет выглядеть гораздо более конкурентоспособной. Следует также сказать, что лучшим игроком сборной Франции дважды становился Канте», – высказался Лапорт.

    • Летом 2023 года саудовские клубы провели массовую закупку звезд. В числе игроков, которые переехали в чемпионат Саудовской Аравии, оказался французский хавбек Нголо Канте. Он перебрался из «Челси» в «Аль-Иттихад». Теперь футболист играет в одной команде с Каримом Бензема и Фабиньо.
    • В майке саудовского клуба Канте провел 44 поединка во всех соревнованиях. В них французу удалось отметиться 4 голами и 6 голевыми передачами.
    • Несмотря на переход в саудовскую лигу, тренерский штаб Франции вызвал Канте на Евро-2024. Примечательно, что Нголо является игроком стартового состава французов.
    • Франция по итогам 2 туров континентального первенства заработала 4 очка и делит первое место в квартете с Нидерландами.

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    Источник: Marca

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