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    • Селюк ответил на вопрос, есть ли у «Жироны» интерес к российским футболистам

    Селюк ответил на вопрос, есть ли у «Жироны» интерес к российским футболистам

    Известный агент Дмитрий Селюк поделился информацией о том, есть ли интерес у испанской «Жироны» к российским футболистам.

    «Я знаю, что там сейчас не заинтересованы в российских футболистах», – заявил Селюк.

    Каталонская Жирона в минувшем розыгрыше Ла Лиги стала главной сенсацией. Коллектив по итогам 38 туров заработал 81 очков и финишировал на 3-й строчке. Теперь Жирона сыграет в лиге чемпионов. Рулевым команды 48-летний испанец Мичел. Он возглавляет клуб с 2021 года. Под его руководством каталонцы провели 133 встречи, в которых сумели одержать 68 побед. Также в активе команды 25 ничьих и 40 поражений. Ранее в СМИ сообщалось о интересе Жироны к Константину Тюкавину и Эдуарду Сперцяну.

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    Источник: Metaratings.ru

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