Голкипер Грузии высказался о ничьей со сборной Чехии

Вратарь Грузии Георгий Мамардашвили поделился мыслями по поводу итогов встречи со сборной Чехии (1:1) в рамках Евро-2024.

«Набрать три очка было бы замечательно, нам немного не хватило, но и одно очко – это прекрасно. Это историческое событие для всей Грузии. Мы боремся за выход, хотя все понимают, насколько сильна Португалия», – высказался Мамардашвили.