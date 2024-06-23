Голкипер Грузии высказался о ничьей со сборной Чехии

Вратарь Грузии Георгий Мамардашвили поделился мыслями по поводу итогов встречи со сборной Чехии (1:1) в рамках Евро-2024.
«Набрать три очка было бы замечательно, нам немного не хватило, но и одно очко – это прекрасно. Это историческое событие для всей Грузии. Мы боремся за выход, хотя все понимают, насколько сильна Португалия», – высказался Мамардашвили.
- Грузия сыграла вничью с Чехией.
- Примечательно, что грузинская дружина вела в счете после первых 45 минут поединка. Голом отметился Жорж Микаутадзе, реализовав 11-метровый удар. Для форварда этот мяч стал вторым на континентальном первенстве в Германии.
- Грузины замыкают квартет после двух туров. В следующей игре Грузия сразится с Португалией, обеспечившей себе путевку в плей-офф турнира после разгромной победы над Турцией Винченцо Монтеллы (3:0).
- Отметим, что страж ворот Грузии Георгий Мамардашвили получил статуэтку лучшего футболиста встречи. Всего в активе голкипера «Валенсии» 19 игр в майке грузинской команды, в которых он пропустил 31 мяч, 6 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.