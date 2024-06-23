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    Голкипер Грузии высказался о ничьей со сборной Чехии

    Вратарь Грузии Георгий Мамардашвили поделился мыслями по поводу итогов встречи со сборной Чехии (1:1) в рамках Евро-2024.

    «Набрать три очка было бы замечательно, нам немного не хватило, но и одно очко – это прекрасно. Это историческое событие для всей Грузии. Мы боремся за выход, хотя все понимают, насколько сильна Португалия», – высказался Мамардашвили.

    • Грузия сыграла вничью с Чехией.
    • Примечательно, что грузинская дружина вела в счете после первых 45 минут поединка. Голом отметился Жорж Микаутадзе, реализовав 11-метровый удар. Для форварда этот мяч стал вторым на континентальном первенстве в Германии.
    • Грузины замыкают квартет после двух туров. В следующей игре Грузия сразится с Португалией, обеспечившей себе путевку в плей-офф турнира после разгромной победы над Турцией Винченцо Монтеллы (3:0).
    • Отметим, что страж ворот Грузии Георгий Мамардашвили получил статуэтку лучшего футболиста встречи. Всего в активе голкипера «Валенсии» 19 игр в майке грузинской команды, в которых он пропустил 31 мяч, 6 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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    Источник: iDNES.cz

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