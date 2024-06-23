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    Гримальдо высказался об игре Ямаля

    Защитник сборной Испании Алекс Гримальдо поделился своим мнением о партнере по команде Ламине Ямале.

    «У него гораздо больше таланта, чем у меня. Он невероятный игрок, у которого нет границ, и он удивил меня этим. Он находит нестандартные решения на каждой тренировке, в каждом матче, это что-то уникальное», – привел свое мнение Гримальдо.

    16-летний Ламин Ямаль в составе сборной Испании готовится к третьему туру группового раунда Евро-2024. Соперником испанской сборной станет Албания.

    В двух предыдущих поединках испанцы одержали 2 победы, обеспечив себе путевку в плей-офф.

    Отметим, что тренерский штаб рассматривает Ямаля в качестве игрока основного состава. На счету 16-летнего вундеркинда 157 игровых минут в 2 матчах. В игре с Хорватией (3:0) футболист «Барселоны» отметился ассистом.

    В минувшем сезоне Ямаль забил 7 гола и отдал 11 голевых пасов в 50 играх за «Барселону».

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    Источник: «Бомбардир»

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