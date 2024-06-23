Капитан сборной Чехии прокомментировал ничью с Грузией

Футболист сборной Чехии Томаш Соучек поделился мыслями по поводу итогов поединка против Грузии (1:1) в рамках группового раунда Евро-2024.

«Понятно, мы разочарованы. Мы хотели большего от этого матча: хотели победить и сделать шаг к выходу из группы. У нас было много шансов, мы должны были забить, но затем пропустили с пенальти. Нам было тяжело. Мы не знаем остальных результатов, но понимаем, что нам нужно будет победить Турцию. И мы начнем работать над этим прямо сейчас. Это будет отличная игра для болельщиков обеих команд. Надеюсь, мы получим три очка и выйдем из группы», – высказался Соучек.