Капитан сборной Чехии прокомментировал ничью с Грузией

Футболист сборной Чехии Томаш Соучек поделился мыслями по поводу итогов поединка против Грузии (1:1) в рамках группового раунда Евро-2024.
«Понятно, мы разочарованы. Мы хотели большего от этого матча: хотели победить и сделать шаг к выходу из группы. У нас было много шансов, мы должны были забить, но затем пропустили с пенальти. Нам было тяжело. Мы не знаем остальных результатов, но понимаем, что нам нужно будет победить Турцию. И мы начнем работать над этим прямо сейчас. Это будет отличная игра для болельщиков обеих команд. Надеюсь, мы получим три очка и выйдем из группы», – высказался Соучек.
- Чехия сумела заработать свое первое очко на континентальном первенстве в Германии. Чехи сыграли вничью с Грузией. Примечательно, что чешская сборная уступала в счете после первой половины встречи. Гол Чехии на счету центрфорварда Патрика Шика.
- Чехия с одним очком располагается на 3-й позиции в квартете после двух туров. Теперь для выхода из группы чехам необходимо обыгрывать Турцию, которая не смогла справиться с Португалией (0:3).
- 29-летний опорный хавбек Томаш Соучек вышел в основе на матч с Грузией и отыграл все 90 минут. Всего в активе футболиста английского «Вест Хэма» 71 поединок в майке своей национальной команды. В них он сумел отметиться 12 голами.