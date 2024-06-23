Петржела оценил выступление сборной Чехии на Евро-2024

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился своим взглядом на выступление Чехии на Евро-2024.
«Разочарован не только результатом, но и выступлением сборной Чехии. Но шанс на выход из группы всe ещe есть», – высказал мнение Петржела.
- Чехия пока что неудачно выступает на континентальном первенстве в Германии. Чехи заработали всего 1 турнирный балл после двух туров, сыграв вничью с Грузией (1:1). Этот результат позволяет чешской команде занять пока лишь третье место в квартете.
- Для того, чтобы претендовать на плей-офф Чехии необходимо брать три очка с Турцией, которая разгромно проиграла Португалии (0:3).
- Отметим, что на предыдущем Евро, который проходил в 2021 году, чешская сборная сумела дойти до четвертьфинала, обыграв в Нидерланды (2:0). В 1/4 чехов остановили датчане (1:2). Тогда у руля команды был Ярослав Шильгавы.