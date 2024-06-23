Петржела оценил выступление сборной Чехии на Евро-2024

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился своим взглядом на выступление Чехии на Евро-2024.

«Разочарован не только результатом, но и выступлением сборной Чехии. Но шанс на выход из группы всe ещe есть», – высказал мнение Петржела.