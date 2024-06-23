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    Петржела оценил выступление сборной Чехии на Евро-2024

    Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился своим взглядом на выступление Чехии на Евро-2024.

    «Разочарован не только результатом, но и выступлением сборной Чехии. Но шанс на выход из группы всe ещe есть», – высказал мнение Петржела.

    • Чехия пока что неудачно выступает на континентальном первенстве в Германии. Чехи заработали всего 1 турнирный балл после двух туров, сыграв вничью с Грузией (1:1). Этот результат позволяет чешской команде занять пока лишь третье место в квартете.
    • Для того, чтобы претендовать на плей-офф Чехии необходимо брать три очка с Турцией, которая разгромно проиграла Португалии (0:3).
    • Отметим, что на предыдущем Евро, который проходил в 2021 году, чешская сборная сумела дойти до четвертьфинала, обыграв в Нидерланды (2:0). В 1/4 чехов остановили датчане (1:2). Тогда у руля команды был Ярослав Шильгавы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    БАЗАРА НЕТ
    1719096474
    С тобой бы чехи до финала дошли )
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