Главный тренер Португалии – об ассисте Роналду: «Его следует показывать в академиях»

Наставник Португалии Роберто Мартинес поделился эмоциями от голевой передачи Криштиану Роналду в игре против Турции (3:0) в рамках Евро-2024.

«Думаю, сегодня мы увидели что-то особенное. Великий нападающий выходит один на один с голкипером и ищет голевую передачу. Какой замечательный пример! Его следует показывать в академиях по всей Португалии», – высказался Мартинес.