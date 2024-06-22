Главный тренер Португалии – об ассисте Роналду: «Его следует показывать в академиях»

Наставник Португалии Роберто Мартинес поделился эмоциями от голевой передачи Криштиану Роналду в игре против Турции (3:0) в рамках Евро-2024.
«Думаю, сегодня мы увидели что-то особенное. Великий нападающий выходит один на один с голкипером и ищет голевую передачу. Какой замечательный пример! Его следует показывать в академиях по всей Португалии», – высказался Мартинес.
- Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду своим ассистом помог Португалии разгромно обыграть Турцию (3:0). Для португальского бомбардира этот ассист стал 7 на Евро.
- Всего в активе Криштиану 130 голов и 47 результативных пасов в 209 играх в майке португальской сборной.
- Дружина Роберто Мартинеса уже гарантировала себе участие в плей-офф континентального первенства в Германии, набрав 6 очков. В следующем туре португальцы сразятся с Грузией, набравшей свое первое очко на турнире благодаря ничьей с Чехией (1:1).
- Турция же с 3 турнирными баллами располагается на 2-й строчке. Следующим соперником турецкой сборной станет Чехия.