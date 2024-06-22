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    • Участник РПЛ 1999-2010 годов близок к 3-й потере профессионального статуса

    Участник РПЛ 1999-2010 годов близок к 3-й потере профессионального статуса

    Клуб Второй лиги «Леон Сатурн» вскоре может сняться с сезона.

    «В раменском «Леон Сатурне» закончились деньги. Команда может сняться с чемпионата Второй лиги уже по итогам первого круга.

    Совсем недавно клуб сменил форму собственности, пытаясь сократить долю бюджетных вливаний. Большую часть расходов на содержание команды взяла на себя букмекерская контора, оставшуюся часть – администрация Раменского городского округа.

    Походит к концу первый круг, и деньги букмекера заканчиваются, а вот администрация, судя по всему, свои обязательства выполнять не собирается. Сейчас уже есть задержки по зарплате перед персоналом и игроками. По моим данным, больше месяца они не получают зарплату.

    Судя по всему, чиновники проблему решать не торопятся. Поэтому пока финансовые вопросы из своего кармана приходится решать лично Роману Широкову, работающему в клубе генеральным директором», – написал источник.

    • В 1999-2010 годах «Сатурн» был в высшем дивизионе, выходил в Кубок Интертото.
    • Подмосковный клуб терял профессиональный статус в 2012 и 2015 годах.
    • В своей группе «Леон Сатурн» сейчас идет на 7-м месте из 16 команд.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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