Ван Дейк – о голе Симонса в матче с Францией: «До сих пор уверен, что там все было по правилам»

Голландский защитник Вирджил Ван Дейк прокомментировал итоги встречи с Францией (0:0) в рамках Евро-2024.

«Мы забили гол в концовке, но его не засчитали. До сих пор уверен, что там все было по правилам. У них тоже были моменты, безусловно. В итоге мы заработали важное для нас очко. Мы могли сыграть и лучше, но у нас все еще хорошее положение в группе», – высказался Ван Дейк.