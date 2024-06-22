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    • Ван Дейк – о голе Симонса в матче с Францией: «До сих пор уверен, что там все было по правилам»

    Ван Дейк – о голе Симонса в матче с Францией: «До сих пор уверен, что там все было по правилам»

    Голландский защитник Вирджил Ван Дейк прокомментировал итоги встречи с Францией (0:0) в рамках Евро-2024.

    «Мы забили гол в концовке, но его не засчитали. До сих пор уверен, что там все было по правилам. У них тоже были моменты, безусловно. В итоге мы заработали важное для нас очко. Мы могли сыграть и лучше, но у нас все еще хорошее положение в группе», – высказался Ван Дейк.

    • Главный рефери поединка Франция – Нидерланды англичанин Энтони Тейлор совместно со своей бригадой приняли решение не засчитать гол голландского хавбека Хави Симонса из-за пассивного офсайда его партнера по команде Дензела Дюмфриса. По мнению судей, футболист мешал вратарю Франции парировать удар Симонса.
    • По итогам 90 минут поединка команды так и не сумели забить, поделив очки.
    • Теперь в активе Нидерландов 4 очка.

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    Источник: «Бомбардир»

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