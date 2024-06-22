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    Гризманн оценил свою игру в матче со сборной Нидерландов

    Футболист Франции Антуан Гризманн поделился мыслями по поводу своей игры в поединке против Нидерландов (0:0) в рамках Евро-2024.

    «У меня было два момента, чтобы забить, но я не смог укротить мяч. В обороне мы хорошо сыграли. Придерживались выбранной нами тактики, но просто не смогли отправить мяч в сетку. Вот и все. Будем работать дальше», – высказался Гризманн.

    • 33-летний Антуан Гризманн, играющий на позиции центрального нападающего, появился с первых минут в игре против Нидерландов. Тренерский штаб доверил игроку капитанскую повязку.
    • Антуан провел на футбольном поле все 90 минут, не отметившись голевыми действиями. Примечательно, что форвард имел ряд возможностей поразить ворота голландцев, но его подводила реализация. Отметим, что всего в активе Гризманна 44 гола в 129 играх в майке французской сборной.
    • Франция по итогам двух туров Евро имеет в своем активе 4 очка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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