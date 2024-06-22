Гризманн оценил свою игру в матче со сборной Нидерландов

Футболист Франции Антуан Гризманн поделился мыслями по поводу своей игры в поединке против Нидерландов (0:0) в рамках Евро-2024.

«У меня было два момента, чтобы забить, но я не смог укротить мяч. В обороне мы хорошо сыграли. Придерживались выбранной нами тактики, но просто не смогли отправить мяч в сетку. Вот и все. Будем работать дальше», – высказался Гризманн.