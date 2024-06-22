Форвард сборной Украины высказался о победе над Словакией

Футболист сборной Украины Роман Яремчук высказался по поводу победы над Словакией (2:1) в рамках Евро-2024.

«В таких турнирах нельзя полагаться на 11 игроков, нужны все 26. Нужны запасные, которые способны войти в игру со скамейки и изменить ход матча, сделать что-то особенное. Все должны быть готовы. Каждый должен играть на максимуме. Только в этом случае возможен большой успех», – пояснил Яремчук.