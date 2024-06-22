Форвард сборной Украины высказался о победе над Словакией

Футболист сборной Украины Роман Яремчук высказался по поводу победы над Словакией (2:1) в рамках Евро-2024.
«В таких турнирах нельзя полагаться на 11 игроков, нужны все 26. Нужны запасные, которые способны войти в игру со скамейки и изменить ход матча, сделать что-то особенное. Все должны быть готовы. Каждый должен играть на максимуме. Только в этом случае возможен большой успех», – пояснил Яремчук.
- Украина обыграл Словакию (2:1) и заработала три очка. Теперь украинцы располагаются на 2-й позиции в своем квартете.
- Матч против словаков для дружины Сергея Реброва получился сложным. Словакия открыла счет уже на 17-й минуте. Точным ударом отметился Иван Шранц. Во второй половине встречи украинской сборной удалось перевернуть ход матча. Николай Шапаренко установил равенство на табло. А три очка Украине принес Роман Яремчук.
- Следующим соперником украинцев станет Бельгия Доменико Тедеско.