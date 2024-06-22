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    Левандовски отреагировал на вылет Польши с Евро-2024

    Форвард сборной Польши Роберт Левандовски поделился своими мыслями по поводу вылета команды с Евро-2024.

    «Мы не набрали ни одного очка, и для нас это, конечно, обидно. Понимаем, что всe должно было сложиться не так. Тут много факторов. Мы плохо начали матч, первые 20 минут были неудачными, но следующие 20 мы сыграли гораздо лучше. Мы создавали моменты, находились в штрафной площади соперника. А во втором тайме снова были хорошие 20-25 минут. Пропущенный гол вывел нас из равновесия. После этого нам было трудно сохранять равновесие. Нам пришлось пойти на больший риск, открыться, и это также стоило нам еще двух-трех шансов, которые создали австрийцы», – высказал мнение Левандовски.

    • Сборная Польши по итогам двух матчей континентального первенства в Германии имеет на своем счету 0 очков. В первом туре польская сборная уступила Нидерландам Рональда Кумана (2:1), а во втором поляки не смогли справиться с Австрией (1:3). Эти результаты не позволяют сборной Польши дальше продолжать борьбу за плей-офф турнира. В следующем туре Польша сразится с Францией.
    • 35-летний Роберт Левандовски, получивший повреждение перед Евро, провел на турнире в двух матчах всего 30 игровых минут. В них он не сумел отметиться какими-либо голевыми свершениями. При этом всего в активе футболиста «Барселоны» 82 мяча в 150 поединках в майке сборной Польши.
    • В минувшем сезоне Левандовски провел 49 игр за «Барселону» во всех соревнованиях, забив 26 голов и 9 раз ассистировав своим партнерам по команде.

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    Источник: Sport.pl

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    Комментарии (9)
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    VVM1964
    1719012119
    Неожиданно - думал, что всё же не так бесславно вылетят ... Конечно ни на что-то более серьезное, как выход из группы им рассчитывать было более чем оптимистично, но "0" очков, а что-то мне подсказывает, что он вряд-ли превратится хотя бы в "1"( ну разве что французы сжалятся и не напрягаясь довольствуются ничьей ) - ну как-то провал...
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    JIEGEHDA
    1719012243
    Это называется бумеранг . Против России сыграть не хотели же . Вот и получайте распишитесь
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    evgevg13
    1719028335
    Пешки получили пшик
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    Россия
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