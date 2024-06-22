Жиру высказался о нулевой ничьей с Нидерландами

Форвард Франции Оливье Жиру поделился своими мыслями по поводу итогов поединка против Нидерландов (0:0) в рамках Евро-2024.
«У нас были самые прекрасные моменты, но нам не хватило реализации и удачи. Ничего особенного не произошло, но мы получили удовольствие, наблюдая за этим матчем. Когда я вышел на поле, пожалел, что у меня не было явных возможностей. В конце концов, я думаю, что Нидерланды довольны ничьей», – высказался Жиру.
- Франция и Нидерланды за 90 минут игры не сумели поразить ворота друг друга сыграв вничью.
- Примечательно, что голландцы все же забили гол. Мяч в сетку ворот французов отправил Хави Симонс. Но судейская бригада посчитала, что мяч был забит не по правилам из-за офсайда голландца Дензела Думфриса.
- Теперь в активе команд по 4 очка. Они делят между собой первое место в квартете.
- Отметим, что в игре не принимал участие Килиан Мбаппе, сломавший нос. Новичок «Реала» остался в запасе.
- В следующем туре французы сразятся с Польшей, потерявшей шансы выйти из группы, а голландцы встретятся с Австрией.