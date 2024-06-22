Жиру высказался о нулевой ничьей с Нидерландами

Форвард Франции Оливье Жиру поделился своими мыслями по поводу итогов поединка против Нидерландов (0:0) в рамках Евро-2024.

«У нас были самые прекрасные моменты, но нам не хватило реализации и удачи. Ничего особенного не произошло, но мы получили удовольствие, наблюдая за этим матчем. Когда я вышел на поле, пожалел, что у меня не было явных возможностей. В конце концов, я думаю, что Нидерланды довольны ничьей», – высказался Жиру.