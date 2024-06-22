Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Жиру высказался о нулевой ничьей с Нидерландами

    Форвард Франции Оливье Жиру поделился своими мыслями по поводу итогов поединка против Нидерландов (0:0) в рамках Евро-2024.

    «У нас были самые прекрасные моменты, но нам не хватило реализации и удачи. Ничего особенного не произошло, но мы получили удовольствие, наблюдая за этим матчем. Когда я вышел на поле, пожалел, что у меня не было явных возможностей. В конце концов, я думаю, что Нидерланды довольны ничьей», – высказался Жиру.

    • Франция и Нидерланды за 90 минут игры не сумели поразить ворота друг друга сыграв вничью.
    • Примечательно, что голландцы все же забили гол. Мяч в сетку ворот французов отправил Хави Симонс. Но судейская бригада посчитала, что мяч был забит не по правилам из-за офсайда голландца Дензела Думфриса.
    • Теперь в активе команд по 4 очка. Они делят между собой первое место в квартете.
    • Отметим, что в игре не принимал участие Килиан Мбаппе, сломавший нос. Новичок «Реала» остался в запасе.
    • В следующем туре французы сразятся с Польшей, потерявшей шансы выйти из группы, а голландцы встретятся с Австрией.

    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:54
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+