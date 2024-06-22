Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Словакией

Футболист сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением по поводу победы над Словакией (2:1) в рамках Евро-2024.
«Мне помог опыт, который я получил от лучших в этом виде спорта: если допускаешь ошибку, самое главное – твоя реакция. Время нельзя отмотать назад, это уже случилось, это уже история. Мы все люди; мы все совершаем ошибки. Если сдаешься, у тебя не будет шансов вернуться и победить. Даже после пропущенного мяча мы старались подталкивать друг друга, и это сработало во втором тайме. Мы старались забить. Даже при счете 0:1 мы старались снова и снова. Думаю, что сопернику было нелегко в такой игре против нас», – сказал Зинченко.
- Украина заработала свои первые очки на континентальном первенстве в Германии. Дружина Сергея Реброва оказалась сильнее Словакии. Примечательно, что по ходу поединка украинцы уступали в счете.
- Теперь в активе Украины три очка. Команда располагается на 2-й строчке в квартете. В следующем туре украинская команда сразится с Бельгией, которая в первом туре неожиданно проиграла Словакии (0:1). Словаки встретятся с Румынией.
- 27-летний Александр Зинченко, играющий на позиции левого защитника, вышел в основе на матч против Словакии и провел на футбольном поле все 90 минут, отметившись ассистом. Всего на турнире Зинченко провел 180 минут. Всего в активе игрока английского «Арсенала» 9 голов в 65 встречах в футболке своей национальной команды.