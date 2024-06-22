Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Словакией

Футболист сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением по поводу победы над Словакией (2:1) в рамках Евро-2024.

«Мне помог опыт, который я получил от лучших в этом виде спорта: если допускаешь ошибку, самое главное – твоя реакция. Время нельзя отмотать назад, это уже случилось, это уже история. Мы все люди; мы все совершаем ошибки. Если сдаешься, у тебя не будет шансов вернуться и победить. Даже после пропущенного мяча мы старались подталкивать друг друга, и это сработало во втором тайме. Мы старались забить. Даже при счете 0:1 мы старались снова и снова. Думаю, что сопернику было нелегко в такой игре против нас», – сказал Зинченко.