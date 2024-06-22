Тренер сборной Португалии ответил на критику по поводу использования 39-летнего Роналду на Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему Криштиану Роналду много играет, несмотря на возраст.

Нападающему в феврале исполнилось 39 лет.

На клубном уровне он выступает за саудовский «Аль-Наср».

Роналду – действующий капитан португальской сборной. Он полностью отыграл матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (2:1).

«Криштиану находится в сборной Португалии, потому что заслуживает этого. И все физические показатели подтверждают, что он может играть каждые четыре дня.

Думаю, важно понимать, что приносит игрок. Для нас Роналду – это опыт, ноу-хау, голы, движение в штрафной, возможность открывать пространство.

Просто посмотрите, что он делал и чего добился за последние 12 месяцев», – сказал Мартинес.