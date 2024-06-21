Реакция отца Даку на скандальную выходку сына на Евро-2024

Фехми Даку, отец форварда «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, высказался по поводу скандала вокруг спортсмена после игры с Хорватией (2:2) в рамках Евро-2024.

После игры футболист Албании Мирлинд Даку, выступающий в России за «Рубин», позволил себе оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА принял решение завести дело на футболиста. Ему грозит наказание.

«Как пишут СМИ – мой сын не говорил такие вещи. Просто Мирлинд эмоциональный и взрывной. Он сделал это ненамеренно и уже попросил прощения у тех, кому больно за это. Для нас будет очень тяжело, если Мирлинда дисквалифицируют, но я не верю, что он попрощается с турниром.

100% неправильно призывать убивать сербов! Вы же знаете, какая у Мирлинда поддержка в Хорватии, Словении, а теперь и в России. Все знают его поведение как футболиста. Сын очень хорош, но это его первый Евро в карьере – это все эмоции. Думаю, он не заслуживает отстранения от турнира. Он же уже принес извинения», – сказал Даку-старший.