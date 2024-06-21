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    Реакция отца Даку на скандальную выходку сына на Евро-2024

    Фехми Даку, отец форварда «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, высказался по поводу скандала вокруг спортсмена после игры с Хорватией (2:2) в рамках Евро-2024.

    • После игры футболист Албании Мирлинд Даку, выступающий в России за «Рубин», позволил себе оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА принял решение завести дело на футболиста. Ему грозит наказание.

    «Как пишут СМИ – мой сын не говорил такие вещи. Просто Мирлинд эмоциональный и взрывной. Он сделал это ненамеренно и уже попросил прощения у тех, кому больно за это. Для нас будет очень тяжело, если Мирлинда дисквалифицируют, но я не верю, что он попрощается с турниром.

    100% неправильно призывать убивать сербов! Вы же знаете, какая у Мирлинда поддержка в Хорватии, Словении, а теперь и в России. Все знают его поведение как футболиста. Сын очень хорош, но это его первый Евро в карьере – это все эмоции. Думаю, он не заслуживает отстранения от турнира. Он же уже принес извинения», – сказал Даку-старший.

    • У Даку на этом Евро-2024 1 матч.
    • В ближайшей игре Албания сыграет с Испанией.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:09
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    Комментарии (16)
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    The only one
    1718964757
    ну-ну...
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718965376
    А гангстеры из Албании наиболее опасны в Европе
    Ответить
    BAIv
    1718965971
    Надо на деньги его наказать, но этого не будет, еврогеи таких решерий не принимают, что им хозяин прикажет то и сделают...
    Ответить
    ...короче
    1718965999
    ...забыл ты добавить, что он ещё ребенок неразумный. Да и кстати, это твоё поколение вложило всё это, и ты лично, в его башку...
    Ответить
    FCSpartakM
    1718969587
    В России теперь такой поддержки не получит
    Ответить
    GermanVo
    1718970149
    Рафик ни в чём не виноват
    Ответить
    Cleaner
    1718972116
    ВЫГНАТЬ сыночка с Евро и матчей восемь дисквалификации в клубе, где он выступает. Чтобы другим НАЦИОНАЛИСТАМ был пример.
    Ответить
    Каратель помойников
    1718974775
    Рафик саусэм не вуиноват
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718975427
    Как легко все можно списать на эмоции.С таким же успехом отцу можно было сказать,что он же просто ребенок.За такое пожизненный бан - это экстремизм и разжигание ненависти
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    Вомбат
    1718988708
    При чем тут пишущие СМИ, если в интернете есть видео с Даку, призыаающим убивать македонцев? И скандирующим что-то в унисон с трибунами, которые призывают убивать сербов.
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