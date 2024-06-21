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    Саенко назвал главное воспоминание о Евро-2008

    Бывший полузащитник сборной России Иван Саенко поделился воспоминаниями о Евро-2008.

    • Россияне на том турнире взяли бронзу.
    • Саенко поучаствовал в 4 матчах.
    • Уроженец Воронежской области завершил карьеру в 2010 году.

    «Сколько лет с того времени прошло… Главное воспоминание в том, что мы смогли подарить праздник для страны. Когда смотрели, что происходит после каждой игры на улицах, понимали, что что-то сделали. Больше я был рад этому, гордился, что смог поучаствовать в таком празднике. Наверное, это был лучший момент в моей карьере. У меня ещe есть победа в Кубке Германии: там тоже был полный стадион в Берлине. Но здесь масштаб совсем другой, за сборную ты отстаиваешь честь своей страны. Поэтому этот матч перетягивает все остальные.

    Думаю, мы могли бы сыграть даже в финале, если бы Италия обыграла по пенальти испанцев. Считаю, у нас был шанс, мы могли с итальянцами побороться: у нас команда была помоложе, бежала хорошо. Итальянцы уже были взрослой командой, мы точно могли бы оказать им сопротивление. А испанцы выиграли, у них началась гегемония на много лет. На тот момент они, наверное, показывали самый сильный футбол. Видите, как всe на грани бывает: проиграй они итальянцам по пенальти, мы бы, может, не увидели Испанию ни чемпионом мира, ни чемпионом Европы.

    Возвращение с того Евро было непростым. Вышли с самолeта, подумали, что поедем домой. Но нас не отпустили, сказали: «Поедем на Первый канал к Андрею Малахову!». У всех было тяжеловатое состояние после празднования, поэтому пришлось ещe потерпеть чуть-чуть. Много эмоций было потеряно, физическое состояние после перелeта было своеобразное. После эфира на Первом канале уже разъехались кто куда, по домам», – сказал Саенко.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1718960246
    У всех было тяжеловатое состояние после празднования - это главное воспоминание о Евро-2008?
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    Цугундeр
    1718962086
    У Саенко "тяжеловатое " затянулось на полтора десятка лет..
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