Саенко назвал главное воспоминание о Евро-2008

Бывший полузащитник сборной России Иван Саенко поделился воспоминаниями о Евро-2008.

Россияне на том турнире взяли бронзу.

Саенко поучаствовал в 4 матчах.

Уроженец Воронежской области завершил карьеру в 2010 году.

«Сколько лет с того времени прошло… Главное воспоминание в том, что мы смогли подарить праздник для страны. Когда смотрели, что происходит после каждой игры на улицах, понимали, что что-то сделали. Больше я был рад этому, гордился, что смог поучаствовать в таком празднике. Наверное, это был лучший момент в моей карьере. У меня ещe есть победа в Кубке Германии: там тоже был полный стадион в Берлине. Но здесь масштаб совсем другой, за сборную ты отстаиваешь честь своей страны. Поэтому этот матч перетягивает все остальные.

Думаю, мы могли бы сыграть даже в финале, если бы Италия обыграла по пенальти испанцев. Считаю, у нас был шанс, мы могли с итальянцами побороться: у нас команда была помоложе, бежала хорошо. Итальянцы уже были взрослой командой, мы точно могли бы оказать им сопротивление. А испанцы выиграли, у них началась гегемония на много лет. На тот момент они, наверное, показывали самый сильный футбол. Видите, как всe на грани бывает: проиграй они итальянцам по пенальти, мы бы, может, не увидели Испанию ни чемпионом мира, ни чемпионом Европы.

Возвращение с того Евро было непростым. Вышли с самолeта, подумали, что поедем домой. Но нас не отпустили, сказали: «Поедем на Первый канал к Андрею Малахову!». У всех было тяжеловатое состояние после празднования, поэтому пришлось ещe потерпеть чуть-чуть. Много эмоций было потеряно, физическое состояние после перелeта было своеобразное. После эфира на Первом канале уже разъехались кто куда, по домам», – сказал Саенко.