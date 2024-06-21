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    • Реакция агента Даку на скандальную выходку игрока на Евро-2024

    Реакция агента Даку на скандальную выходку игрока на Евро-2024

    Харис Факич, агент форварда «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, высказался по поводу скандала вокруг спортсмена после игры с Хорватией (2:2) в рамках Евро-2024.

    • После игры футболист Албании Мирлинд Даку, выступающий в России за «Рубин», позволил себе оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА принял решение завести дело на футболиста. Ему грозит наказание.

    «Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон. Я не считаю, что видео является доказательством того, что Мирлинд кого‑то оскорбил», – сказал Факич.

    • У Даку на этом Евро-2024 1 матч.
    • В ближайшей игре Албания сыграет с Испанией.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    БАЗАРА НЕТ
    1718939838
    Факич что то другое мог сказать о своем кормильце?)) или думает что кругом одни дураки
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    sochi-2013
    1718943287
    И вообще, он кричал: « Миру — мир !»
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