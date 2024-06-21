Реакция агента Даку на скандальную выходку игрока на Евро-2024

Харис Факич, агент форварда «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, высказался по поводу скандала вокруг спортсмена после игры с Хорватией (2:2) в рамках Евро-2024.

После игры футболист Албании Мирлинд Даку, выступающий в России за «Рубин», позволил себе оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА принял решение завести дело на футболиста. Ему грозит наказание.

«Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон. Я не считаю, что видео является доказательством того, что Мирлинд кого‑то оскорбил», – сказал Факич.