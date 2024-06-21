Форвард сборной Сербии прокомментировал ничью со Словенией

Футболист сборной Сербии Лука Йович поделился своими мыслями по поводу итогов поединка со Словенией (1:1) в рамках группового раунда Евро-2024.

«Словения была очень хороша. Нам было нелегко. Ничья – самый справедливый результат. Здорово, что мне удалось забить такой шикарный гол, но я бы с радостью поменял его на победу. И все же я рад, что мы оставались в игре и заработали первое очко. Не опускаем голову и нацеливаемся на Данию!», – высказал свое мнение Йович.