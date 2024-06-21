Форвард сборной Сербии прокомментировал ничью со Словенией

Футболист сборной Сербии Лука Йович поделился своими мыслями по поводу итогов поединка со Словенией (1:1) в рамках группового раунда Евро-2024.
«Словения была очень хороша. Нам было нелегко. Ничья – самый справедливый результат. Здорово, что мне удалось забить такой шикарный гол, но я бы с радостью поменял его на победу. И все же я рад, что мы оставались в игре и заработали первое очко. Не опускаем голову и нацеливаемся на Данию!», – высказал свое мнение Йович.
- Сборная Сербии сумела вырвать ничью в игре со Словенией, забив гол на 95-й минуте. Ничью дружине Драгана Стойковича принес нападающий Лука Йович. Теперь в активе сербской сборной 1 очко. Команда замыкает квартет. В заключительном поединке группового раунда сербы сразятся с Данией.
- 26-летний Лука Йович, играющий на позиции центрального нападающего, в матче со Словенией провел на футбольном поле всего 26 минут. Во встрече с Англией (0:1) футболист «Милана» также выходил на замену. Всего в активе Йовича 11 голов в 37 играх в майке своей национальной команды.