Фигурист Галлямов пошутил, что Доннарумма хорошо играет за сборную Италии из-за страха перед Сафоновым

Известный фигурист Александр Галлямов дал оценку игре голкипера Италии Джанлуиджи Доннаруммы в поединке с Испанией (0:1) на Евро-2024.

«Доннарумма играет как в последний раз. Боится Сафонова», – написал Галлямов в своeм телеграм-канале.