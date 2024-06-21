Фигурист Галлямов пошутил, что Доннарумма хорошо играет за сборную Италии из-за страха перед Сафоновым

Известный фигурист Александр Галлямов дал оценку игре голкипера Италии Джанлуиджи Доннаруммы в поединке с Испанией (0:1) на Евро-2024.
«Доннарумма играет как в последний раз. Боится Сафонова», – написал Галлямов в своeм телеграм-канале.
- 25-летний страж ворота Италии Джанлуиджи Доннарумма вышел в основе своей команды на поединок против Испании (0:1). Футболист «ПСЖ» запомнился рядом ярких спасений, которые не позволили испанской сборной забить больше мячей.
- Отметим, что всего в активе голкипера 63 поединках в майке итальянской сборной. Он является победителем Евро-2020.
- Ранее «ПСЖ» объявил, что цвета парижского клуба с нового сезона будет защищать российский вратарь Матвей Сафонов. Он был выкуплен из «Краснодара» за 20 миллионов евро.