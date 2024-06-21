Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • Фигурист Галлямов пошутил, что Доннарумма хорошо играет за сборную Италии из-за страха перед Сафоновым

    Фигурист Галлямов пошутил, что Доннарумма хорошо играет за сборную Италии из-за страха перед Сафоновым

    Известный фигурист Александр Галлямов дал оценку игре голкипера Италии Джанлуиджи Доннаруммы в поединке с Испанией (0:1) на Евро-2024.

    «Доннарумма играет как в последний раз. Боится Сафонова», – написал Галлямов в своeм телеграм-канале.

    • 25-летний страж ворота Италии Джанлуиджи Доннарумма вышел в основе своей команды на поединок против Испании (0:1). Футболист «ПСЖ» запомнился рядом ярких спасений, которые не позволили испанской сборной забить больше мячей.
    • Отметим, что всего в активе голкипера 63 поединках в майке итальянской сборной. Он является победителем Евро-2020.
    • Ранее «ПСЖ» объявил, что цвета парижского клуба с нового сезона будет защищать российский вратарь Матвей Сафонов. Он был выкуплен из «Краснодара» за 20 миллионов евро.

    Новости по теме
    Головин прокомментировал трансфер Сафонова 2
    Названа точная сумма долга Сафонова по алиментам 8
    Мостовой ответил, кто сильнее – Сафонов или Доннарумма 4
    Источник: телеграм-канал Александра Галлямова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 03:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+