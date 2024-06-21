Главный тренер сборной Украины объяснил, почему покинул раздевалку после разгромного поражения от Румынии

Наставник Украины Сергей Ребров дал разъяснения по поводу решения покинуть раздевалку после поражения от Румынии (0:3) в рамках Евро-2024.

«Если вы живете на Украине, то знаете, что игроки могут разговаривать между собой. Действительно, эта игра была очень важной для всей страны. После игры они по-мужски хотели поговорить и спросили, почему была такая отдача на поле. Я считаю, что она была недостаточна. Я считаю, это нормально в нашей стране.

Может, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята говорят между собой и спрашивают друг друга, почему так было. Вот почему я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили, хотели поговорить раздельно, между собой», – прояснил Ребров на пресс-конференции.