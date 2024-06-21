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    • Главный тренер сборной Украины объяснил, почему покинул раздевалку после разгромного поражения от Румынии

    Главный тренер сборной Украины объяснил, почему покинул раздевалку после разгромного поражения от Румынии

    Наставник Украины Сергей Ребров дал разъяснения по поводу решения покинуть раздевалку после поражения от Румынии (0:3) в рамках Евро-2024.

    «Если вы живете на Украине, то знаете, что игроки могут разговаривать между собой. Действительно, эта игра была очень важной для всей страны. После игры они по-мужски хотели поговорить и спросили, почему была такая отдача на поле. Я считаю, что она была недостаточна. Я считаю, это нормально в нашей стране.

    Может, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята говорят между собой и спрашивают друг друга, почему так было. Вот почему я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили, хотели поговорить раздельно, между собой», – прояснил Ребров на пресс-конференции.

    • Сегодня, 21 июня, Украина проведет свой очередной поединок на континентальном первенстве в Германии. Соперником дружины Сергея Реброва станет Словакия, сотворившая пока главную сенсацию турнира, обыграв Бельгию Доменико Тедеско (1:0).
    • Украинцы же неудачно стартовали на Евро. Команда разгромно уступила Румынии, пропустив три мяча и не забив ни одного.
    • Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские игроки приняли решение обсудить неудачу в игре с Румынией без главного тренера и попросили Реброва выйти из раздевалки.
    • Сергей Ребров является рулевым Украины с 2023 года. Всего в активе Сергея 14 игр на посту тренера украинской сборной. За этот период украинцы одержали 7 побед. Также в активе украинской сборной 4 ничьих и 3 поражения. Украина забила 23 гола и пропустила 17.

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    Источник: «Чемпионат»

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