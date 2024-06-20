Митрович высказался о ничьей со Словенией

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией (1:1).
«Шикарный гол и очень важное очко. Мы отыгрались на последних секундах, но заслужили эту ничью. В первом тайме они были лучше, но во втором уже мы доминировали на поле. Мы создали много моментов, но мне особенно не повезло. И все же мы продолжали сражаться до конца», – сказал Митрович.
- Счет в матче открыл словенец Жан Карничник на 69-й минуте. Сербы сравняли счет на 90+5-й усилиями Луки Йовича.
- У Сербии 1 очко после двух матчей в группе C. 25 июня команда сыграет в 3-м туре с Данией.