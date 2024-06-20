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    Реакция «Рубина» на скандальное поведение Даку на Евро-2024

    Пресс-служба «Рубина» отреагировала на поведение своего форварда Мирлинда Даку на Евро-2024.

    • Форвард Албании скандировал с болельщиками оскорбительные для Северной Македонии и Сербии кричалки.
    • Федерация футбола Северной Македонии потребовала наказать Даку.

    «Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалением, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива УЕФА», – сказали в пресс-службе «Рубина».

    • У Даку на Евро-2024 1 матч – вышел на замену против Хорватии (2:2).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    acor94
    1718885935
    Всем известно, что Албания это Сербия. Вот он и бесится.
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    R_a_i_n
    1718888558
    По приезду в Казань этому Даке оторвут его даку и делов то.
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