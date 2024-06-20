Реакция «Рубина» на скандальное поведение Даку на Евро-2024

Пресс-служба «Рубина» отреагировала на поведение своего форварда Мирлинда Даку на Евро-2024.

Форвард Албании скандировал с болельщиками оскорбительные для Северной Македонии и Сербии кричалки.

Федерация футбола Северной Македонии потребовала наказать Даку.

«Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалением, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива УЕФА», – сказали в пресс-службе «Рубина».