Роднина: «Если бы Россия была на Евро-2024, это были бы бесконечные страдания и муки»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об отсутствии России на Евро-2024.

– Вы следите за Евро-2024?

– Пока нет, начну следить с полуфиналов.

– Это из-за того, что на турнире нет сборной России?

– Выступление сборной России на чемпионатах Европы – это бесконечные страдания и муки мужского населения нашей страны.