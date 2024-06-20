Роднина: «Если бы Россия была на Евро-2024, это были бы бесконечные страдания и муки»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об отсутствии России на Евро-2024.
– Вы следите за Евро-2024?
– Пока нет, начну следить с полуфиналов.
– Это из-за того, что на турнире нет сборной России?
– Выступление сборной России на чемпионатах Европы – это бесконечные страдания и муки мужского населения нашей страны.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- Евро-2024 идет в Германии и продлится до 14 июня.
- Действующий победитель – Италия.