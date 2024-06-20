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    • Роднина: «Если бы Россия была на Евро-2024, это были бы бесконечные страдания и муки»

    Роднина: «Если бы Россия была на Евро-2024, это были бы бесконечные страдания и муки»

    Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об отсутствии России на Евро-2024.

    – Вы следите за Евро-2024?

    – Пока нет, начну следить с полуфиналов.

    – Это из-за того, что на турнире нет сборной России?

    – Выступление сборной России на чемпионатах Европы – это бесконечные страдания и муки мужского населения нашей страны.

    • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
    • Евро-2024 идет в Германии и продлится до 14 июня.
    • Действующий победитель – Италия.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (1)
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    sined1951
    1718887883
    Она права. После 2008 года смотреть игру сборной России была мука, потом месяц ходишь как прибитый.
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