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    • Мостовой оценил уровень Лукаку применительно к чемпионату СССР

    Мостовой оценил уровень Лукаку применительно к чемпионату СССР

    Бывший полузащитник «Спартака», сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой оценил форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

    «Андрей Аршавин после матча Бельгия – Словакия назвал Лукаку «Ромелу Деревяшкин». Не он один так отзывался. Лукаку из десяти моментов запарывает пять, это факт. Но ведь создает же эти десять! Я успел поиграть еще в чемпионате СССР – и могу сказать: такой Лукаку играл бы там в основном составе любого клуба.

    Точно такие же слова – дескать, «запарывает» – говорили в Испании про Морату. Ну и что? Отличный футболист! Я вам скажу: Лукаку очень сильный нападающий. Просто крутой. Да, с техническими огрехами. А у кого их нет? Только у Месси, величайшего игрока в истории футбола. Все!», – написал Мостовой.

    • Бельгия проиграла Словакии со счетом 0:1.
    • Два гола Лукаку в матче были отменены судейской бригадой. В одном моменте у нападающего был зафиксирован офсайд, а в другом – игра рукой у футболиста сборной Бельгии, который выполнял передачу Лукаку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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