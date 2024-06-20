Мостовой оценил уровень Лукаку применительно к чемпионату СССР

Бывший полузащитник «Спартака», сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой оценил форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

«Андрей Аршавин после матча Бельгия – Словакия назвал Лукаку «Ромелу Деревяшкин». Не он один так отзывался. Лукаку из десяти моментов запарывает пять, это факт. Но ведь создает же эти десять! Я успел поиграть еще в чемпионате СССР – и могу сказать: такой Лукаку играл бы там в основном составе любого клуба.

Точно такие же слова – дескать, «запарывает» – говорили в Испании про Морату. Ну и что? Отличный футболист! Я вам скажу: Лукаку очень сильный нападающий. Просто крутой. Да, с техническими огрехами. А у кого их нет? Только у Месси, величайшего игрока в истории футбола. Все!», – написал Мостовой.