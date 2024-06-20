Вратарь сборной Нидерландов: «Для меня не имеет значения, будет ли на матче Мбаппе»

Голкипер Нидерландов Барт Вербрюгген высказался по поводу возможного участия форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 2-го тура группового раунда Евро-2024.

«Честно говоря, для меня не имеет значения, будет ли на матче Мбаппе. У Франции много других хороших нападающих и сильный состав. Конечно, Мбаппе – супер игрок, но мы никого не боимся», – заявил Вербрюгген.