Вратарь сборной Нидерландов: «Для меня не имеет значения, будет ли на матче Мбаппе»

Голкипер Нидерландов Барт Вербрюгген высказался по поводу возможного участия форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 2-го тура группового раунда Евро-2024.
«Честно говоря, для меня не имеет значения, будет ли на матче Мбаппе. У Франции много других хороших нападающих и сильный состав. Конечно, Мбаппе – супер игрок, но мы никого не боимся», – заявил Вербрюгген.
- Франция и Нидерланды встретятся между собой 21 июня. Команды стартовали на континентальном первенстве с побед. Голландцы в тяжелом матче сумели перевернуть игру и вырвать три очка у сборной Польши (2:1).
- Французы же минимально переиграли Австрию Ральфа Рангника (1:0). В матче с австрийцами случился неприятный момент. Главная звезда команда Килиан Мбаппе в столкновении с соперником сломал нос. Теперь его участие в игре с голландцами под вопросом.
- Сезон для Мбаппе получился удачным. Форвард наколотил 44 гола и оформил 11 голевых передач в 49 играх за «ПСЖ». Недавно было объявлено, что с нового сезона Килиан будет защищать цвета «Реала».