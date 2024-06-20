Митрович – об игре со Словенией: «Надеюсь, что после матча словенцы будут бояться меня еще больше»

Сербский форвард Александар Митрович поделился ожиданиями от поединка со Словений в рамках Евро-2024.
«Самая сильная сторона сборной Словении – командная игра. Конечно, у них есть хорошие игроки, которые могут забить в любой момент. Не думаю, что словенцы нас удивят. Мы знаемо них все, а они все знают о нас. Надеюсь, что после этого матча словенцы будут бояться меня еще больше. Надеюсь, что забью и мы проведем отличный матч, но даже если забить не получится, главное, чтобы матч хорошо сложился для команды», – высказался Митрович.
- После первого тура континентального первенства в Германии Сербия имеет на своем счету 0 очков. Дружина Драгана Стойковича проиграла сборной Англии (0:1). Словенцы же, сыграв вничью с Данией, заработали 1 турнирный балл.
- 29-летний серб Александар Митрович, играющий на позиции центрального нападающего, вышел в основе в матче с Англией, но не смог отметиться голевыми действиями. Всего в активе форварда 58 голов в 92 играх за свою национальную команду.
- В минувшем сезоне Митрович, представляя цвета «Аль-Хиляля», наколотил 28 голов в 28 играх чемпионата Саудовской Аравии.