УЕФА оштрафовал сборную Сербии за поведение фанатов на матче с Англией

УЕФА вынес наказание Сербской федерации футбола за поведение болельщиков на матче с Англией (0:1) в рамках Евро-2024.

УЕФА обвинил сербских болельщиков в «бросании предметов». За это Сербской федерации футбола придется заплатить штраф в размере 4,5 тысяч евро. Еще одним пунктом обвинения стал факт «передачи провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию». За данное нарушение Сербия оштрафована на 10 тысяч евро.