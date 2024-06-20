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    • УЕФА оштрафовал сборную Сербии за поведение фанатов на матче с Англией

    УЕФА оштрафовал сборную Сербии за поведение фанатов на матче с Англией

    УЕФА вынес наказание Сербской федерации футбола за поведение болельщиков на матче с Англией (0:1) в рамках Евро-2024.

    УЕФА обвинил сербских болельщиков в «бросании предметов». За это Сербской федерации футбола придется заплатить штраф в размере 4,5 тысяч евро. Еще одним пунктом обвинения стал факт «передачи провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию». За данное нарушение Сербия оштрафована на 10 тысяч евро.

    • Сербия неудачно стартовала на континентальном первенстве в Германии. Дружина Драгана Стойковича проиграла Англии (0:1).
    • Перед игрой сообщалось о столкновения болельщиков двух команд.
    • Следующим соперником сербской сборной станет Словения, поделившая очки с Данией (1:1).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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