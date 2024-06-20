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    • Агент Барбоза раскритиковал Роналду за игру в матче с Чехией

    Агент Барбоза раскритиковал Роналду за игру в матче с Чехией

    Известный агент ФИФА Паулу Барбоза поделился своими мыслями по поводу игры форварда Португалии Криштиану Роналду в поединке против Чехии (2:1) в рамках Евро-2024.

    «Не могу сказать, что он действовал вчера плохо. Старался. Но от своего мнения не отказываюсь: команда играет на него. А если у Криштиану что-то не получается, то теряется вариативность. Роналду подвел себя к Евро в хорошей форме. Я это признаю. Но он на турнире вообще-то для того, чтобы забивать. Разве нет? Посмотрим, что будет дальше. Возможно, скажется то, что он выступает в Саудовской Аравии. Уровень другой, темп другой. Здесь, конечно, иные скорости. Способен ли он быстро переключиться? Поживем-увидим», – высказал свое мнение Барбоза.

    • Португалия удачно стартовала на Евро-2024, обыграв Чехию (2:1). Три очка дружине Роберто Мартинеса принес Шику Консейсау, отправив мяч в сетку ворот чехов на 92-й минуте.
    • Главная звезда португальской сборной 39-летний Криштиану Роналду привычно появился в основе и провел на футбольном поле все 90 минут. Отметим, что форварду не удалось отметиться голевыми действиями. Всего на счету Роналду 130 мячей в 208 встречах в майке своей национальной команды.
    • Следующим соперником Португалии станет Турция, разобравшаяся с Грузией (3:1).
    • С 2023 года Криштиану Роналду представляет цвета «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. В завершившемся сезоне португалец наколотил 44 гола в 45 поединках во всех соревнованиях. Также Роналду записал в свой актив 13 ассистов. Команда Роналду заняла 2-е место.

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    Источник: «СЭ»

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1718836962
    Пипец какие то агенты чего то там пихают.Ладно бы тренер, игрок.А тут спекулянт, зарабатывающий на купле, продаже игроков..Гы гы
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