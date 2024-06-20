Агент Барбоза раскритиковал Роналду за игру в матче с Чехией

Известный агент ФИФА Паулу Барбоза поделился своими мыслями по поводу игры форварда Португалии Криштиану Роналду в поединке против Чехии (2:1) в рамках Евро-2024.

«Не могу сказать, что он действовал вчера плохо. Старался. Но от своего мнения не отказываюсь: команда играет на него. А если у Криштиану что-то не получается, то теряется вариативность. Роналду подвел себя к Евро в хорошей форме. Я это признаю. Но он на турнире вообще-то для того, чтобы забивать. Разве нет? Посмотрим, что будет дальше. Возможно, скажется то, что он выступает в Саудовской Аравии. Уровень другой, темп другой. Здесь, конечно, иные скорости. Способен ли он быстро переключиться? Поживем-увидим», – высказал свое мнение Барбоза.