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    Модрич ушел с пресс-конференции после вопроса журналиста

    Капитан сборной Хорватии Лука Модрич покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста.

    – Кто будет бороться за победу в матче с Италией – молодые игроки или ветераны?

    – Ну все... Я пошел.

    • Сборная Хорватии не сумела набрать три очка в матче с Албанией (2:2) в рамках группового раунда Евро-2024, пропустив второй гол на 95-й минуте поединка.
    • По итогам двух туров континентального первенства дружина Златко Далича имеет на своем счету всего 1 очко.Теперь для выхода в пле-офф турнира хорватам необходимо обыгрывать Италию Лучано Спаллетти.
    • Лука Модрич вышел в основе Хорватии на матч с Албанией и провел на футбольном поле все 90 минут.

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    Источник: HRT

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1718836523
    Переживает Модрич. Ну все это понимают
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