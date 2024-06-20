Модрич ушел с пресс-конференции после вопроса журналиста

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста.
– Кто будет бороться за победу в матче с Италией – молодые игроки или ветераны?
– Ну все... Я пошел.
- Сборная Хорватии не сумела набрать три очка в матче с Албанией (2:2) в рамках группового раунда Евро-2024, пропустив второй гол на 95-й минуте поединка.
- По итогам двух туров континентального первенства дружина Златко Далича имеет на своем счету всего 1 очко.Теперь для выхода в пле-офф турнира хорватам необходимо обыгрывать Италию Лучано Спаллетти.
- Лука Модрич вышел в основе Хорватии на матч с Албанией и провел на футбольном поле все 90 минут.