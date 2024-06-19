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    • Орлов порассуждал, как сборная России выступила бы на Евро-2024

    Орлов порассуждал, как сборная России выступила бы на Евро-2024

    Журналист Геннадий Орлов считает, что сборная России вряд ли добилась бы успеха на чемпионате Европы.

    – Есть ощущение, что команда Карпина была бы далеко не худшей в Германии?

    – Нет такого ощущения. У нас нет защитников. Надо реально смотреть на вещи. У нас Осипенко считается лучшим, но вы посмотрите, как он срывается с места. Встанет рядом быстрый форвард – и что он будет делать?

    Не надо себя обманывать. Да и некорректно сравнивать – мы же не играем там, что тут говорить? У нас же в чемпионате все центральные защитники – иностранцы.

    • Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
    • Евро-2024 стартовал 14 июня, сейчас идет 2-й тур группового этапа.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.06.2024 23:35
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    Комментарии (2)
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    russkiisergei
    1718830736
    гена, ты дибил? это в позоре Российского футбола нет Русских игроков!!!
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    VVM1964
    1718834589
    Тот случай когда полностью согласен с Орловым ... Причем, за последнее время это не первый раз - неужели Ильф и Петров ошибались и надежда таки есть )))
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