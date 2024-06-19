Орлов порассуждал, как сборная России выступила бы на Евро-2024

Журналист Геннадий Орлов считает, что сборная России вряд ли добилась бы успеха на чемпионате Европы.

– Есть ощущение, что команда Карпина была бы далеко не худшей в Германии?

– Нет такого ощущения. У нас нет защитников. Надо реально смотреть на вещи. У нас Осипенко считается лучшим, но вы посмотрите, как он срывается с места. Встанет рядом быстрый форвард – и что он будет делать?

Не надо себя обманывать. Да и некорректно сравнивать – мы же не играем там, что тут говорить? У нас же в чемпионате все центральные защитники – иностранцы.