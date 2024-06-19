Орлов порассуждал, как сборная России выступила бы на Евро-2024

Журналист Геннадий Орлов считает, что сборная России вряд ли добилась бы успеха на чемпионате Европы.
– Есть ощущение, что команда Карпина была бы далеко не худшей в Германии?
– Нет такого ощущения. У нас нет защитников. Надо реально смотреть на вещи. У нас Осипенко считается лучшим, но вы посмотрите, как он срывается с места. Встанет рядом быстрый форвард – и что он будет делать?
Не надо себя обманывать. Да и некорректно сравнивать – мы же не играем там, что тут говорить? У нас же в чемпионате все центральные защитники – иностранцы.
- Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
- Евро-2024 стартовал 14 июня, сейчас идет 2-й тур группового этапа.