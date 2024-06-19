Дешам прояснил ситуацию с операцией Мбаппе на носу

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал состояние Килиана Мбаппе.

Нападающий сломал нос в концовке матча с Австрией (1:0).

Он столкнулся с Кевином Дансо, после чего не смог продолжить игру.

Следующий соперник Франции – Нидерланды (21 июня).

«Будут еще обследования в среду, дальше посмотрим. Очевидно, удар был сильным. Медперсонал сделал все необходимое, чтобы свести последствия к минимуму.

Что касается операции, то она будет, хоть и не сразу. Во вторник утром ему стало немного лучше. Мы будем внимательно следить за этим каждый день», – сказал Дешам.