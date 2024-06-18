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    • Божович жестко оскорбил Германию после запрета российских флагов на Евро-2024

    Божович жестко оскорбил Германию после запрета российских флагов на Евро-2024

    Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович оценила решение УЕФА запретить российские флаги на матчах Евро-2024 с участием Украины.

    «Меня вообще не удивляет, почему в Германии начали запрещать российские флаги на Евро. Немцы как были нацистами, так и остались.

    Прочитайте книги по истории и сделайте выводы, что это за страна и люди. Поэтому, думаю, для всех подобные запреты были ожидаемы», – сказал Божович.

    • Украина на старте Евро-2024 крупно проиграла Румынии (0:3).
    • Впереди матчи со Словакией и Бельгией.
    • Россия отстранена от международных турниров с 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1718721016
    Красавец!!!
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