Божович жестко оскорбил Германию после запрета российских флагов на Евро-2024

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович оценила решение УЕФА запретить российские флаги на матчах Евро-2024 с участием Украины.

«Меня вообще не удивляет, почему в Германии начали запрещать российские флаги на Евро. Немцы как были нацистами, так и остались.

Прочитайте книги по истории и сделайте выводы, что это за страна и люди. Поэтому, думаю, для всех подобные запреты были ожидаемы», – сказал Божович.