Мбаппе хочет вернуться на поле в игре против Нидерландов

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе хочет сыграть в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами, который состоится 21 июня, сообщает ESPN.

Однако его участие в этой встрече маловероятно – сборная Франции не хочет рисковать здоровьем капитана. Есть вероятность, что его выпустят в игре против Польши 25 июня при необходимости.