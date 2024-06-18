Мбаппе хочет вернуться на поле в игре против Нидерландов

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе хочет сыграть в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами, который состоится 21 июня, сообщает ESPN.
Однако его участие в этой встрече маловероятно – сборная Франции не хочет рисковать здоровьем капитана. Есть вероятность, что его выпустят в игре против Польши 25 июня при необходимости.
- Мбаппе сломал нос при столкновении с Кевином Данзо в концовке матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0).
- Издание Le Figaro сообщало, что форвард пропустит две следующих встречи группового этапа, но вернется в плей-офф, где будет выступать в защитной маске.