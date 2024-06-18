Президент УЕФА оценил потенциал Ямаля

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что 16-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании может стать лучшим игроком мира.

«Если бы у меня был клуб, он был бы первым игроком, которого я бы подписал, будь у меня достаточно денег. Я считаю его лучшим молодым игроком мира, и очень скоро может стать абсолютно лучшим в мире.

Испания – очень хорошая сборная, и я уже говорил, что считаю ее одним из фаворитов чемпионата Европы», – сказал Чеферин в интервью TVE.