Президент УЕФА оценил потенциал Ямаля

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что 16-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании может стать лучшим игроком мира.
«Если бы у меня был клуб, он был бы первым игроком, которого я бы подписал, будь у меня достаточно денег. Я считаю его лучшим молодым игроком мира, и очень скоро может стать абсолютно лучшим в мире.
Испания – очень хорошая сборная, и я уже говорил, что считаю ее одним из фаворитов чемпионата Европы», – сказал Чеферин в интервью TVE.
- В первом матче на Евро-2024 против Хорватии Ямаль отметился голевой передачей.
- Форвард дебютировал за «Барселону» в апреле прошлого года в возрасте 15 лет и 290 дней.