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    Президент УЕФА оценил потенциал Ямаля

    Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что 16-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании может стать лучшим игроком мира.

    «Если бы у меня был клуб, он был бы первым игроком, которого я бы подписал, будь у меня достаточно денег. Я считаю его лучшим молодым игроком мира, и очень скоро может стать абсолютно лучшим в мире.

    Испания – очень хорошая сборная, и я уже говорил, что считаю ее одним из фаворитов чемпионата Европы», – сказал Чеферин в интервью TVE.

    • В первом матче на Евро-2024 против Хорватии Ямаль отметился голевой передачей.
    • Форвард дебютировал за «Барселону» в апреле прошлого года в возрасте 15 лет и 290 дней.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии (1)
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    NewLife
    1718699637
    У нас на Ямале все такие.
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