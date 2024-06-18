Защитник сборной Франции Салиба – о победе над Австрией: «У них была долгая беспроигрышная серия, поэтому мы довольны»

Футболист сборной Франции Вильям Салиба поделился мыслями по поводу поединка Евро-2024 с Австрией (1:0).

«Это мой первый старт на крупном турнире за сборную Франции, но все прошло хорошо, я доволен. Я еще не видел Килиана Мбаппе, но знаю, что ему было больно, и надеюсь, что ему станет лучше, потому что он нам нужен. Австрия – очень хорошая команда, у них была долгая беспроигрышная серия, поэтому мы довольны. Есть что исправлять, но самое главное – выиграть первый матч, у нас хорошее начало турнира», – высказался Салиба.