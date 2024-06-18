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    • Защитник сборной Франции Салиба – о победе над Австрией: «У них была долгая беспроигрышная серия, поэтому мы довольны»

    Защитник сборной Франции Салиба – о победе над Австрией: «У них была долгая беспроигрышная серия, поэтому мы довольны»

    Футболист сборной Франции Вильям Салиба поделился мыслями по поводу поединка Евро-2024 с Австрией (1:0).

    «Это мой первый старт на крупном турнире за сборную Франции, но все прошло хорошо, я доволен. Я еще не видел Килиана Мбаппе, но знаю, что ему было больно, и надеюсь, что ему станет лучше, потому что он нам нужен. Австрия – очень хорошая команда, у них была долгая беспроигрышная серия, поэтому мы довольны. Есть что исправлять, но самое главное – выиграть первый матч, у нас хорошее начало турнира», – высказался Салиба.

    • 23-летний Вильям Салиба, играющий на позиции центрального защитника, вышел в основе Франции на игру против Австрии (1:0). Игрок провел на поле все 90 минут и не позволил австрийцам поразить ворота французов. Матч против Австрии стал для футболиста «Арсенала» 15 в майке французской сборной.
    • Исход поединка решил Максимилиан Вeбер, неудачно сыгравший и срезавший мяч в сетку собственных ворот.
    • Теперь Франция имеет в своем активе 3 очка. В следующем туре команда сразится с Нидерландами. По сообщениям СМИ, получивший травму носа Килиан Мбаппе сможет принять участие во встрече.

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    Источник: L'Equipe

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