Аршавин предложил Мбаппе после перелома носа выступать в маске черепашки‐ниндзя

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин предложил форварду сборной Франции Килиану Мбаппе после перелома носа выступать в маске одного из героев медиафраншизы «Черепашки‐ниндзя».

«Это может стать трагедией всего Евро. Главная звезда чемпионата проводит только один матч. Может ему теперь это, (маску) черепашки‐ниндзя, он же кто там, Донателло? И это он только об лопатку этого человека ударился, а если бы об голову? Там бы взрыв произошел, мне кажется» – высказался Аршавин.