Аршавин предложил Мбаппе после перелома носа выступать в маске черепашки‐ниндзя

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин предложил форварду сборной Франции Килиану Мбаппе после перелома носа выступать в маске одного из героев медиафраншизы «Черепашки‐ниндзя».
«Это может стать трагедией всего Евро. Главная звезда чемпионата проводит только один матч. Может ему теперь это, (маску) черепашки‐ниндзя, он же кто там, Донателло? И это он только об лопатку этого человека ударился, а если бы об голову? Там бы взрыв произошел, мне кажется» – высказался Аршавин.
- Килиан Мбаппе не смог доиграть поединок группового раунда Евро-2024 с Австрией (1:0) из-за перелома носа.
- Футболист уже прошел обследование. Врачи сделали заключение, что новоиспеченному футболисту «Реала» не нужна операция. Он возвращается в расположение своей команды. Килиан может сыграть уже в эту пятницу. Соперником французов станет сборная Нидерландов Рональда Кумана. Ранее голландцы обыграли Польшу (2:1).
- Килиан Мбаппе в минувшем сезоне поучаствовал в 48 встречах за ПСЖ. В них он сумел записать в свой актив 44 гола и 10 результативных передач. Мбаппе тратит на гол в среднем 90 минут.