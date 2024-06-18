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    • Аршавин предложил Мбаппе после перелома носа выступать в маске черепашки‐ниндзя

    Аршавин предложил Мбаппе после перелома носа выступать в маске черепашки‐ниндзя

    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин предложил форварду сборной Франции Килиану Мбаппе после перелома носа выступать в маске одного из героев медиафраншизы «Черепашки‐ниндзя».

    «Это может стать трагедией всего Евро. Главная звезда чемпионата проводит только один матч. Может ему теперь это, (маску) черепашки‐ниндзя, он же кто там, Донателло? И это он только об лопатку этого человека ударился, а если бы об голову? Там бы взрыв произошел, мне кажется» – высказался Аршавин.

    • Килиан Мбаппе не смог доиграть поединок группового раунда Евро-2024 с Австрией (1:0) из-за перелома носа.
    • Футболист уже прошел обследование. Врачи сделали заключение, что новоиспеченному футболисту «Реала» не нужна операция. Он возвращается в расположение своей команды. Килиан может сыграть уже в эту пятницу. Соперником французов станет сборная Нидерландов Рональда Кумана. Ранее голландцы обыграли Польшу (2:1).
    • Килиан Мбаппе в минувшем сезоне поучаствовал в 48 встречах за ПСЖ. В них он сумел записать в свой актив 44 гола и 10 результативных передач. Мбаппе тратит на гол в среднем 90 минут.

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    Источник: «Матч ТВ»

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