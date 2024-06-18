Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Титов заявил, что Россия могла бы выйти из группы на Евро-2024

    Легенда «Спартака» Егор Титов поделился своими соображениями по поводу возможных перспектив сборной России на проходящем Евро.

    «Сложно сказать, как на этом Евро смотрелась бы Россия. Наверное, если бы все были в форме, если бы не было травм, если бы команда была в лучшем составе, с Головиным, то, конечно, мы могли бы на что-то претендовать, как минимум, на выход из группы», – заявил Титов.

    • Последний раз Россия участвовала в крупном турнире в 2021 году. На чемпионате Европы дружина Станислава Черчесова выступала в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • По итогам трех игр российская сборная набрала всего 3 очка, сначала разгромно проиграв Бельгии (0:3), а затем Дании (1:4). Свою единственную победу Россия одержала в поединке с Финляндией (1:0). Этот результат не позволил национальной команде выйти в плей-офф турнира.
    • Александр Головин, играющий на позиции центрального хавбека, является самым дорогим футболистом сборной. Игрок стоит 30 миллионов евро (данные Transfermarkt). В активе Александра 6 голов в 48 играх в футболке сборной России.

    Новости по теме
    Ташуев сравнил составы сборных России и Украины
    В Госдуме отреагировали на запрет российских флагов на матчах сборной Украины 9
    Головин перечислил российских игроков, которым пора уезжать в Европу 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:10
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+