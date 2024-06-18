Титов заявил, что Россия могла бы выйти из группы на Евро-2024

Легенда «Спартака» Егор Титов поделился своими соображениями по поводу возможных перспектив сборной России на проходящем Евро.
«Сложно сказать, как на этом Евро смотрелась бы Россия. Наверное, если бы все были в форме, если бы не было травм, если бы команда была в лучшем составе, с Головиным, то, конечно, мы могли бы на что-то претендовать, как минимум, на выход из группы», – заявил Титов.
- Последний раз Россия участвовала в крупном турнире в 2021 году. На чемпионате Европы дружина Станислава Черчесова выступала в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
- По итогам трех игр российская сборная набрала всего 3 очка, сначала разгромно проиграв Бельгии (0:3), а затем Дании (1:4). Свою единственную победу Россия одержала в поединке с Финляндией (1:0). Этот результат не позволил национальной команде выйти в плей-офф турнира.
- Александр Головин, играющий на позиции центрального хавбека, является самым дорогим футболистом сборной. Игрок стоит 30 миллионов евро (данные Transfermarkt). В активе Александра 6 голов в 48 играх в футболке сборной России.