Титов заявил, что Россия могла бы выйти из группы на Евро-2024

Легенда «Спартака» Егор Титов поделился своими соображениями по поводу возможных перспектив сборной России на проходящем Евро.

«Сложно сказать, как на этом Евро смотрелась бы Россия. Наверное, если бы все были в форме, если бы не было травм, если бы команда была в лучшем составе, с Головиным, то, конечно, мы могли бы на что-то претендовать, как минимум, на выход из группы», – заявил Титов.