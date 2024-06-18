Лукаку стал первым игроком в истории Евро с двумя отменeнными голами за матч

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку в матче Евро-2024 года против Словакии (0:1) установил уникальное достижение.

Вчера сборной Бельгии неожиданно уступила Словакии (0:1). Ромелу Лукаку появился в основе бельгийцев и имел несколько хороших шансов для того, чтобы поразить ворота словаков. Во второй половине поединка игроку итальянской «Ромы» удалось забить два раза. Но оба гола Ромелу были отменены. Первый мяч не засчитан из-за офсайда, а второй из-за игры рукой Лои Опенда.