Корнеев высказался о перспективах сборной Португалии на Евро – 2024

Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев поделился своими соображениями по поводу перспектив сборной Португалии на Евро-2024.

«Если в финале будет Португалия, то я удивлюсь. Если брать каждого игрока и состав, то такое может произойти, но для меня это будет удивительно», – сказал Корнеев.