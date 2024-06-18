Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Корнеев высказался о перспективах сборной Португалии на Евро – 2024

    Корнеев высказался о перспективах сборной Португалии на Евро – 2024

    Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев поделился своими соображениями по поводу перспектив сборной Португалии на Евро-2024.

    «Если в финале будет Португалия, то я удивлюсь. Если брать каждого игрока и состав, то такое может произойти, но для меня это будет удивительно», – сказал Корнеев.

    • Жребий определил Португалию в квартет к Турции, Грузии и Чехии.
    • Примечательно, что португальцы мощно выступили в отборе к континентальному первенству в Германии. Дружина Роберто Мартинеса одержала 10 побед в 10 играх, заработав 30 очков. В этих играх Португалия забила 36 мячей, пропустив всего 2 раза.
    • Отметим, что последний раз португальцы играли в финале крупного турнира в 2016 году. Тогда в решающем поединке чемпионата Европы во Франции португальцы оказались сильнее Франции (1:0).

    Новости по теме
    Прогноз на точный счет матча Португалия – Чехия, групповой этап Евро 2024, 18 июня 2024 года
    Роналду планирует сыграть на ЧМ-2026 6
    Мартинес запретил свите Роналду жить на базе Португалии на Евро-2024 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 04:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+