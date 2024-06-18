Корнеев высказался о перспективах сборной Португалии на Евро – 2024

Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев поделился своими соображениями по поводу перспектив сборной Португалии на Евро-2024.
«Если в финале будет Португалия, то я удивлюсь. Если брать каждого игрока и состав, то такое может произойти, но для меня это будет удивительно», – сказал Корнеев.
- Жребий определил Португалию в квартет к Турции, Грузии и Чехии.
- Примечательно, что португальцы мощно выступили в отборе к континентальному первенству в Германии. Дружина Роберто Мартинеса одержала 10 побед в 10 играх, заработав 30 очков. В этих играх Португалия забила 36 мячей, пропустив всего 2 раза.
- Отметим, что последний раз португальцы играли в финале крупного турнира в 2016 году. Тогда в решающем поединке чемпионата Европы во Франции португальцы оказались сильнее Франции (1:0).