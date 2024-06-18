Главный тренер Франции прокомментировал победу над Австрией

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями по поводу победы в матче с Австрией (1:0) в рамках группового раунда Евро-2024.

«Меня устраивают действия моих игроков. У нас были возможности закончить всe раньше, но не бывает лeгких матчей. Хоть у нас и отличные игроки в атаке, мы не во всeм справились хорошо: впереди мы одновременно и хладнокровны, и щедры. Мы должны были оказаться точнее в атаке, но, конечно, главное, что мы стартовали в турнире с победы. Это хорошая привычка, которую нам следует сохранить», – поделился своим мнением Дешам.