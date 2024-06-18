Главный тренер Франции прокомментировал победу над Австрией

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями по поводу победы в матче с Австрией (1:0) в рамках группового раунда Евро-2024.
«Меня устраивают действия моих игроков. У нас были возможности закончить всe раньше, но не бывает лeгких матчей. Хоть у нас и отличные игроки в атаке, мы не во всeм справились хорошо: впереди мы одновременно и хладнокровны, и щедры. Мы должны были оказаться точнее в атаке, но, конечно, главное, что мы стартовали в турнире с победы. Это хорошая привычка, которую нам следует сохранить», – поделился своим мнением Дешам.
- Франция, являющаяся второй командой турнира по стоимости состава (1,2 миллиарда евро), удачно стартовала на Евро-2024. Дружина Дешама смогла обыграть Австрию Ральфа Рангника. Исход поединка решил автогол австрийского защитника Максимилиана Вебера.
- Теперь Франции, записавшей в свой актив 3 очка, предстоит сыграть еще с Нидерландами и Польшей. Голландцы в воскресенье оказались сильнее поляков (2:1).
- Примечательно, что на предыдущем континентальном первенстве Франция оступилась в 1/8, проиграв Швейцарии (3:3, 4-5 пен.). Дидье Дешам находится у руля французской сборной с 2012 года. В его активе победа на чемпионате мира в 2018 году.