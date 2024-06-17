Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Обзор матча Австрия – Франция голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Франции одержала победу над Австрией в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:0.

    1-й тайм

    Начало матча предсказуемо оказалось на Французами, они больше контролировали мяч и не выпускали Австрийцев со своей половины поля, на 8-й минуте Французам удалась классная быстрая атака, Рабьо и Тео Эрнандес разогнали атаку по левому флангу, а затем Мбаппе на скорости слева влетел в штрафную площадь и метров с 11 пробил в ближний угол, но Пенц перевел мяч на угловой.

    На 12-й минуте Тео Эрнандес на скорости слева ворвался в штрафную площадь и затем прострелил вдоль вратарской. Грегорич до мяча не добирался, но и Французы замкнуть не успели.

    Всю оставшуюся первую половину тайма Французы владели серьезным преимуществом о чем красноречиво говорит статистика ударов по воротам 4 у Франции и 0 у Австрии, но несмотря на такое преимущество Французам не удалось создать серьезных моментов у ворот Пенца.

    На 32-й минуте матча Лаймер на скорости получил мяч в штрафной и пробил по воротам, но Меньян был надежен. Сразу после этого Французы убежали в контратаку, но ее прервал Мвене нарушив правила и получил за это желтую карточку.

    На 35-м минуте матча Кристоф Баумгартнер имел шикарный момент для взятия ворот вывалившись один на один, но не смог переиграть вратаря, Меньян отлично сыграл и не дали мячу оказаться в сетке.

    На 38-й минуте матча Французы открыли счет, после ошибки защитник Мбаппе прорвался в штрафную сделал навес и Максимилиан Вебер отправил мяч в собственные ворота, так счет стал 1:0.
    Смотреть автогол Вебера.

    Оставшееся время первого тайма прошло с преимуществом игроков сборной Франции, которые имели несколько подходов к воротам, но создать серьезную опасность не смогли.

    2-й тайм

    Начало второго тайма предсказуемо осталось за Французами, которые контролировали мяч и имели несколько хороших подходов к воротам Австрийцев. На 53-й минуте Тюрам, сыграв в пас, разогнал контратаку, затем Тюрам слева ворвался в штрафную площадь, но там не рискнул обострять и просто покатил мяч назад. Следом Мбаппе запорол выход один на один с вратарем! Киллиан по центру вываливался к воротам, но с 12 метров, не сближаясь с Пенцем, пробил рядом с правой штангой.

    Затем матч на долго успокоился, Франция владела преимуществом, которое не выливалось в серьезные опасные моменты, Австрийцы периодически отвечали выходами на чужую половину поля, но эти выходы успехом не увенчались.

    На 78-й минуте матча Лаймер покатил в штрафную площадь на Баумгартнера, который под углом вываливался к воротам, но Меньян здорово сыграл на выходе и не позволил протолкнуть мяч в ворота. После этого через 4 минуты Мбаппе с левого фланга отдал роскошный пас на Камавингу, который слева ворвался в штрафную площадь и прострелил, но Австрийцы вынесли мяч.

    В оставшееся время матча команды играли на встречных курсах, Французы имели преимущество, но не столь значительное как в начале встречи, Австрйицы огрызались, но так и не смогли отыграться.

    Полный видеообзор матча можно посмотреть на RUTUBE.

    Австрия-Франция обзор матча 17 июня

    Новости по теме
    Назван лучший игрок матча Австрия – Франция
    Мбаппе не доиграл матч Евро-2024 из-за повреждения носа
    Евро-2024. Франция стартовала с победы над Австрией (1:0) благодаря автоголу 6
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2024 23:57
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+