Сборная Франции одержала победу над Австрией в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:0.

1-й тайм

Начало матча предсказуемо оказалось на Французами, они больше контролировали мяч и не выпускали Австрийцев со своей половины поля, на 8-й минуте Французам удалась классная быстрая атака, Рабьо и Тео Эрнандес разогнали атаку по левому флангу, а затем Мбаппе на скорости слева влетел в штрафную площадь и метров с 11 пробил в ближний угол, но Пенц перевел мяч на угловой.

На 12-й минуте Тео Эрнандес на скорости слева ворвался в штрафную площадь и затем прострелил вдоль вратарской. Грегорич до мяча не добирался, но и Французы замкнуть не успели.

Всю оставшуюся первую половину тайма Французы владели серьезным преимуществом о чем красноречиво говорит статистика ударов по воротам 4 у Франции и 0 у Австрии, но несмотря на такое преимущество Французам не удалось создать серьезных моментов у ворот Пенца.

На 32-й минуте матча Лаймер на скорости получил мяч в штрафной и пробил по воротам, но Меньян был надежен. Сразу после этого Французы убежали в контратаку, но ее прервал Мвене нарушив правила и получил за это желтую карточку.

На 35-м минуте матча Кристоф Баумгартнер имел шикарный момент для взятия ворот вывалившись один на один, но не смог переиграть вратаря, Меньян отлично сыграл и не дали мячу оказаться в сетке.

На 38-й минуте матча Французы открыли счет, после ошибки защитник Мбаппе прорвался в штрафную сделал навес и Максимилиан Вебер отправил мяч в собственные ворота, так счет стал 1:0.

Смотреть автогол Вебера.

Оставшееся время первого тайма прошло с преимуществом игроков сборной Франции, которые имели несколько подходов к воротам, но создать серьезную опасность не смогли.

2-й тайм

Начало второго тайма предсказуемо осталось за Французами, которые контролировали мяч и имели несколько хороших подходов к воротам Австрийцев. На 53-й минуте Тюрам, сыграв в пас, разогнал контратаку, затем Тюрам слева ворвался в штрафную площадь, но там не рискнул обострять и просто покатил мяч назад. Следом Мбаппе запорол выход один на один с вратарем! Киллиан по центру вываливался к воротам, но с 12 метров, не сближаясь с Пенцем, пробил рядом с правой штангой.

Затем матч на долго успокоился, Франция владела преимуществом, которое не выливалось в серьезные опасные моменты, Австрийцы периодически отвечали выходами на чужую половину поля, но эти выходы успехом не увенчались.

На 78-й минуте матча Лаймер покатил в штрафную площадь на Баумгартнера, который под углом вываливался к воротам, но Меньян здорово сыграл на выходе и не позволил протолкнуть мяч в ворота. После этого через 4 минуты Мбаппе с левого фланга отдал роскошный пас на Камавингу, который слева ворвался в штрафную площадь и прострелил, но Австрийцы вынесли мяч.

В оставшееся время матча команды играли на встречных курсах, Французы имели преимущество, но не столь значительное как в начале встречи, Австрйицы огрызались, но так и не смогли отыграться.

Полный видеообзор матча можно посмотреть на RUTUBE.