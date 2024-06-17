На форме сборной Украины нашли две ошибки

Сборные Румынии и Украины встретятся в 1-м туре группового этапа Евро-2024. Начало матча – в 16:00 мск.

В преддверии игры на форме украинской национальной команды нашли две ошибки.

Во-первых, украинцев обвинили в нанесении на экипировку неправильного флага Бельгии вместо Румынии.

Однако в Украинской ассоциации футбола эти обвинения отвергли. Пресс-секретарь УАФ объяснил возможную ошибку «искажением света» на фото.

Во-вторых, на форме украинской сборной указано неправильное название стадиона.

В турнирах по эгидой УЕФА «Альянц Арена» называется «Арена Мюнхен», так как спонсорский нейминг стадионов запрещeн регламенртом.

Из-за этого Украинской ассоциации футбола грозят санкции.

Фото: твиттер журналиста Криса Вайсса