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    На форме сборной Украины нашли две ошибки

    Сборные Румынии и Украины встретятся в 1-м туре группового этапа Евро-2024. Начало матча – в 16:00 мск.

    В преддверии игры на форме украинской национальной команды нашли две ошибки.

    Во-первых, украинцев обвинили в нанесении на экипировку неправильного флага Бельгии вместо Румынии.

    Однако в Украинской ассоциации футбола эти обвинения отвергли. Пресс-секретарь УАФ объяснил возможную ошибку «искажением света» на фото.

    Во-вторых, на форме украинской сборной указано неправильное название стадиона.

    В турнирах по эгидой УЕФА «Альянц Арена» называется «Арена Мюнхен», так как спонсорский нейминг стадионов запрещeн регламенртом.

    Из-за этого Украинской ассоциации футбола грозят санкции.

    Фото: твиттер журналиста Криса Вайсса

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    Источник: The Sun

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    Комментарии (4)
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    Мордаванин
    1718626170
    там одна большая ошибка 404
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    JIEGEHDA
    1718626786
    Там в основе выйдет 11 ошибок . И на скамейке будут сидеть . Остальное пробелы
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    fakeid
    1718627183
    ужас, ужас, как теперь жить
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    fakeid
    1718627648
    а чего это хо_хлы играют в форме фирмы Joma, которую они люто ненавидят? как же у них подгорело, когда зенит провёл первый матч в форме, пошитой этой фирмой. побежали сразу жаловаться во все инстанции, запрос фирме сделали, на что испанцы их послали и сказали, что остаются в россии. на что клуб карпаты тут же разорвал контракт и ушёл к nike. гы-гы какое-то со сборной)
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