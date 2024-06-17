Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер Польши предъявил претензии игрокам после поражения от Нидерландов

    Тренер Польши предъявил претензии игрокам после поражения от Нидерландов

    Главный тренер Польши Михал Пробеж дал комментарий после поражения от Нидерландов (1:2) на старте Евро-2024.

    • Поляки забили первыми.
    • Победный гол у Нидерландов забил Вут Вегхорст, вышедший на замену.

    «Прежде всего, хотелось бы сказать спасибо всем польским болельщикам, тем, кто был здесь, и тем, кто смотрел игру по телевизору. Я сказал игрокам, что мы недостаточно долго держали мяч и недостаточно продвигались вперед. Очень жаль, поскольку обычно мы делаем это лучше.

    Конечно, мы не сдадимся. Мы должны сделать все, чтобы выиграть два оставшихся матча. Думаю, мы можем прибавить на этом турнире. Мы играли агрессивно и организованно и мало в чем уступили сопернику», – сказал Пробеж.

    • В следующем туре Польша сыграет с Австрией.

    Новости по теме
    Вегхорст: «Перед матчем с Польшей написал девушке, что выйду на замену и забью»
    Коди Гакпо оценил победу сборной Нидерландов над Польшей
    Результаты матчей Евро-2024, 16 июня
    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+