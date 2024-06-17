Тренер Польши предъявил претензии игрокам после поражения от Нидерландов

Главный тренер Польши Михал Пробеж дал комментарий после поражения от Нидерландов (1:2) на старте Евро-2024.

Поляки забили первыми.

Победный гол у Нидерландов забил Вут Вегхорст, вышедший на замену.

«Прежде всего, хотелось бы сказать спасибо всем польским болельщикам, тем, кто был здесь, и тем, кто смотрел игру по телевизору. Я сказал игрокам, что мы недостаточно долго держали мяч и недостаточно продвигались вперед. Очень жаль, поскольку обычно мы делаем это лучше.

Конечно, мы не сдадимся. Мы должны сделать все, чтобы выиграть два оставшихся матча. Думаю, мы можем прибавить на этом турнире. Мы играли агрессивно и организованно и мало в чем уступили сопернику», – сказал Пробеж.