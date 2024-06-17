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    • Беллингем: «Я чувствую, что могу изменить ситуацию в любой игре»

    Беллингем: «Я чувствую, что могу изменить ситуацию в любой игре»

    Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился мыслями по поводу своей игры за национальную команду.

    «Забивать в любой момент за сборную Англии – это очень здорово, особенно когда это приносит нам победу и три очка и, надеюсь, настраивает нас на хорошее выступление. Мне просто нравится играть в футбол. Я воспринимаю каждую игру как отдельную, а не заглядываю слишком далеко в будущее. Я чувствую, что могу изменить ситуацию в любой игре. Я играю с бесстрашием, потому что это то, что я люблю делать. Это не работа, а удовольствие», – поделился впечатлениями Беллингем.

    Джуд Беллингем своим точным ударом по воротам Сербии (1:0) принес Англии первую победу на Евро-2024.

    Всего в активе футболиста 4 мяча в 30 встречах в майке английской сборной.

    Футболист был очень успешен на клубном уровне. Прошлым летом Джуд сменил дортмундскую «Боруссию» на «Реал». Этот трансфер уже можно признать успешным. В свой первый же сезон Беллингем вместе со столичным коллективом завоевал чемпионский титул, а также одержал победу в Лиге чемпионов. Всего в 42 встречах за «Реал» у англичанина 24 мяча и 13 голевых передач. Именно Беллингем называется одним из главных фаворитов на «Золотой мяч».

    В следующем туре Англия, обладающая самым дорогим составом на турнире, сразится с Данией, потерявшей очки в игре против Словении (1:1).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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