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    • Защитник сборной Англии поделился эмоциями после дебюта на чемпионате Европы-2024

    Защитник сборной Англии поделился эмоциями после дебюта на чемпионате Европы-2024

    Защитник сборной Англии Марк Гехи прокомментировал свой дебют на Евро-2024 в матче с Сербией (1:0).

    «Я наслаждался этим дебютом. Атмосфера была отличная. Я просто счастлив, что сыграл с такими опытными игроками. Они подбадривали меня и упрощали задачу, здорово помогая мне и команде», – высказался Гехи.

    • 23-летний Марк Гехи, представляющий цвета «Кристал Пэлас», сыграл свой первый поединок за сборную Англии на большом турнире. Своими действиями защитник не позволил Сербии поразить ворота своей команды. Всего в активе Марка 12 встреч в майке английской сборной.
    • В завершившемся розыгрыше АПЛ Гехи поучаствовал в 25 встречах. В них защитник сумел записать на свой счет 1 голевой пас.
    • В следующем туре Евро англичане сыграют с Данией.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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