Защитник сборной Англии поделился эмоциями после дебюта на чемпионате Европы-2024

Защитник сборной Англии Марк Гехи прокомментировал свой дебют на Евро-2024 в матче с Сербией (1:0).

«Я наслаждался этим дебютом. Атмосфера была отличная. Я просто счастлив, что сыграл с такими опытными игроками. Они подбадривали меня и упрощали задачу, здорово помогая мне и команде», – высказался Гехи.