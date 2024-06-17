Защитник сборной Англии поделился эмоциями после дебюта на чемпионате Европы-2024

Защитник сборной Англии Марк Гехи прокомментировал свой дебют на Евро-2024 в матче с Сербией (1:0).
«Я наслаждался этим дебютом. Атмосфера была отличная. Я просто счастлив, что сыграл с такими опытными игроками. Они подбадривали меня и упрощали задачу, здорово помогая мне и команде», – высказался Гехи.
- 23-летний Марк Гехи, представляющий цвета «Кристал Пэлас», сыграл свой первый поединок за сборную Англии на большом турнире. Своими действиями защитник не позволил Сербии поразить ворота своей команды. Всего в активе Марка 12 встреч в майке английской сборной.
- В завершившемся розыгрыше АПЛ Гехи поучаствовал в 25 встречах. В них защитник сумел записать на свой счет 1 голевой пас.
- В следующем туре Евро англичане сыграют с Данией.