Влахович назвал причины поражения Сербии в матче с Англией

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович поделился мыслями о причинах поражения от Англии (0:1) в рамках группового этапа Евро-2024.

– Против нас был один из фаворитов турнира. Было очень сложно в первом тайме, мы играли слишком уважительно по отношению к сопернику. Англия заслужила победу, это сильная команда, результаты которой говорят за себя. Тем не менее, во втором тайме мы показали, что можем играть на равных с таким соперником. После перерыва мы немного расслабились, могли забивать, но результат справедливый. Теперь надо сосредоточиться на двух оставшихся матчах в группе, – высказал свое мнение Влахович.