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    Влахович назвал причины поражения Сербии в матче с Англией

    Нападающий сборной Сербии Душан Влахович поделился мыслями о причинах поражения от Англии (0:1) в рамках группового этапа Евро-2024.

    – Против нас был один из фаворитов турнира. Было очень сложно в первом тайме, мы играли слишком уважительно по отношению к сопернику. Англия заслужила победу, это сильная команда, результаты которой говорят за себя. Тем не менее, во втором тайме мы показали, что можем играть на равных с таким соперником. После перерыва мы немного расслабились, могли забивать, но результат справедливый. Теперь надо сосредоточиться на двух оставшихся матчах в группе, – высказал свое мнение Влахович.

    • Свой дебютный поединок на континентальном первенстве в Германии сербская сборная проводила против Англии. Дружине Драгана Стойковича не удалось набрать очки. Англичане забили на 13-й минуте и спокойно довели дело до победы.
    • Футболист Ювентуса Душан Влахович, играющий на позиции центрального нападающего, появился в основном составе Сербии и провел на футбольном поле все 90 минут, но ничем примечательным не запомнился. Всего в активе страйкера 13 голов в 28 встречах в майке своей национальной команды.
    • Теперь сербам, которые замыкают квартет после первого тура, нужно обыгрывать Словению и Данию.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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