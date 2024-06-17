Влахович назвал причины поражения Сербии в матче с Англией

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович поделился мыслями о причинах поражения от Англии (0:1) в рамках группового этапа Евро-2024.
– Против нас был один из фаворитов турнира. Было очень сложно в первом тайме, мы играли слишком уважительно по отношению к сопернику. Англия заслужила победу, это сильная команда, результаты которой говорят за себя. Тем не менее, во втором тайме мы показали, что можем играть на равных с таким соперником. После перерыва мы немного расслабились, могли забивать, но результат справедливый. Теперь надо сосредоточиться на двух оставшихся матчах в группе, – высказал свое мнение Влахович.
- Свой дебютный поединок на континентальном первенстве в Германии сербская сборная проводила против Англии. Дружине Драгана Стойковича не удалось набрать очки. Англичане забили на 13-й минуте и спокойно довели дело до победы.
- Футболист Ювентуса Душан Влахович, играющий на позиции центрального нападающего, появился в основном составе Сербии и провел на футбольном поле все 90 минут, но ничем примечательным не запомнился. Всего в активе страйкера 13 голов в 28 встречах в майке своей национальной команды.
- Теперь сербам, которые замыкают квартет после первого тура, нужно обыгрывать Словению и Данию.